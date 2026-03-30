GlobátiKa Peritos Informáticos advierte: la identidad líquida desata una nueva era de fraudes invisible - GlobátiKa Peritos Informáticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de marzo de 2026.-

La evolución de la inteligencia artificial ha abierto una nueva frontera en la ciberseguridad: la capacidad de suplantar identidades en tiempo real mediante voz y vídeo. Este fenómeno, conocido como “identidad líquida”, está transformando los fraudes digitales y poniendo en riesgo tanto a empresas como a particulares. En este contexto, GlobátiKa Peritos Informáticos advierte de un aumento de incidentes en los que la percepción audiovisual deja de ser una garantía de autenticidad.

Según datos recientes, España registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad en 2025, con un incremento del 26%, mientras que los ataques de ransomware gestionados por el INCIBE crecieron un 116%. Este escenario sitúa al país como uno de los entornos más activos en ciberamenazas dentro de la Unión Europea.

Cuando ver y oír ya no es suficiente

Durante décadas, la confianza en una conversación telefónica o una videollamada se basaba en la voz y la imagen. Sin embargo, los avances en inteligencia artificial permiten hoy replicar con gran precisión rostros, gestos y tonos de voz, generando comunicaciones falsas prácticamente indistinguibles de las reales.

Este tipo de fraude no solo afecta a grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas se han convertido en objetivos prioritarios, especialmente en contextos donde una orden de pago o transferencia puede ejecutarse en cuestión de minutos. En muchos casos, basta una videollamada aparentemente legítima para validar una operación fraudulenta.

Innovaciones tecnológicas frente a la suplantación

Ante este escenario, la industria de la ciberseguridad está desarrollando soluciones específicas. Entre ellas destacan los sistemas de detección de vida (liveness detection), capaces de analizar micro-movimientos faciales, patrones térmicos o variaciones espectrales que resultan imperceptibles para el ojo humano.

GlobátiKa Peritos Informáticos apuesta por herramientas que permiten identificar manipulaciones en tiempo real, integrándose en plataformas de videoconferencia y sistemas de autenticación. Estas tecnologías buscan restablecer un mínimo nivel de confianza en entornos digitales cada vez más complejos.

Impacto económico y psicológico

El impacto de estos fraudes va más allá del ámbito tecnológico. El coste medio de un ataque de ransomware en España alcanza los 1,8 millones de euros, y solo el 23? las empresas dispone de un centro de operaciones de seguridad (SOC) activo 24/7.

Pero el daño no es únicamente económico. En casos de extorsión personal mediante vídeos o audios falsificados, las víctimas experimentan un impacto psicológico profundo, al ver comprometida su identidad digital y su entorno personal o profesional.

Un caso real: suplantación en entorno empresarial

Desde GlobátiKa LAB, laboratorio forense especializado, se ha analizado recientemente un caso en el que una empresa recibió instrucciones urgentes de transferencia a través de una videollamada aparentemente realizada por un directivo. La voz, la imagen y el contexto coincidían con la realidad, lo que llevó al equipo financiero a iniciar el proceso de pago.

Sin embargo, un análisis posterior permitió detectar inconsistencias en la señal y en los patrones de comportamiento del vídeo. La intervención técnica evitó una pérdida económica significativa y permitió documentar el intento de fraude.

Según explica Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, “estos ataques son especialmente peligrosos porque eliminan el último filtro de confianza: lo que vemos y oímos. Por eso, el análisis técnico es imprescindible para validar cualquier interacción crítica”.

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