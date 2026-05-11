González Sanz Abogados consolida su nuevo enclave en Vitoria con un modelo basado en experiencia y rigor - GONZALEZ SANZ ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de mayo de 2026.-

La creciente complejidad de los procedimientos legales y la necesidad de contar con asesoramiento especializado han reforzado la importancia de despachos jurídicos con una base sólida y una trayectoria contrastada. La nueva ubicación de González Sanz Abogados en Vitoria, en la calle Pedro de Asúa nº 69, refuerza un modelo profesional que combina conocimiento técnico, estrategia y atención personalizada.

Bajo la dirección de Óscar González Sanz, Doctor en Derecho, la firma articula su actividad en torno a una práctica jurídica rigurosa, orientada a ofrecer soluciones eficaces en distintas áreas del derecho. Su implantación en la ciudad responde a una evolución natural tras más de dos décadas de ejercicio profesional.

Un modelo jurídico asentado en la experiencia y la especialización

La actividad de González Sanz Abogados se estructura sobre un planteamiento que prioriza el análisis exhaustivo de cada asunto y la definición de estrategias adaptadas a las particularidades de cada caso. Este modelo se apoya directamente en la trayectoria de su titular, con más de 20 años de ejercicio continuado en el ámbito jurídico, lo que permite abordar cada procedimiento con una visión técnica consolidada.

En el ámbito penal, la intervención exige rapidez, precisión y una preparación procesal rigurosa. El bufete actúa tanto en defensa como en acusación particular en procedimientos relacionados con agresiones sexuales, violencia de género, delitos contra las personas, contra el patrimonio, delitos económicos, así como infracciones vinculadas a la seguridad vial o a la salud pública. La actuación se caracteriza por un seguimiento constante del procedimiento y por la protección de los derechos de las partes implicadas.

Este enfoque se extiende al ámbito civil y familiar, donde se abordan materias como divorcios, custodias, pensiones, herencias y sucesiones, arrendamientos urbanos, contratos civiles, reclamaciones de cantidad, responsabilidad civil y conflictos derivados de productos defectuosos o vicios en mercancías.

Desde el despacho se presta asesoramiento tanto a particulares como a empresas, interviniendo además en reclamaciones derivadas de relaciones comerciales, incumplimientos contractuales, conflictos entre sociedades y procedimientos vinculados al ámbito mercantil. La integración de estas áreas configura un despacho civil, penal y mercantil con capacidad para gestionar situaciones jurídicas diversas mediante soluciones coherentes y fundamentadas.

Trayectoria académica y dirección jurídica con base sólida

El recorrido profesional de Óscar González Sanz constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la actividad del despacho. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y con formación especializada en asesoría jurídica de empresas en ICADE, su perfil se completa con el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de La Rioja, con la máxima calificación.

Desde su colegiación en el año 2002 en el Ilustre Colegio de Abogados de Álava, ha desarrollado una práctica continuada centrada en el asesoramiento claro y en la defensa jurídica rigurosa. Como titular del despacho, dirige personalmente la estrategia jurídica de cada asunto, manteniendo una implicación directa en todas las fases del procedimiento.

El estudio incorpora además áreas específicas como el derecho ecuestre, que abarca contratos relacionados con el ámbito hípico, reclamaciones por vicios ocultos en la compraventa de caballos y responsabilidad civil derivada de accidentes ecuestres. Esta especialización amplía el alcance del servicio jurídico ofrecido.

La consolidación del nuevo enclave en Vitoria refuerza un modelo profesional basado en la experiencia, la formación y la implicación directa del titular, proyectando una estructura jurídica orientada a dar respuesta a las necesidades legales actuales con rigor y coherencia.

Contacto

Emisor: GONZALEZ SANZ ABOGADOS

Contacto: GONZALEZ SANZ ABOGADOS

Número de contacto: 945200797