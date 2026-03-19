Grupo Abrasador premia a los maestros de la sala en el V Concurso Nacional de Metres y Camareros

Ganadores del V Concurso Nacional de Metres y Camareros. - Abrasador

(Información remitida por la empresa firmante)

Toledo, 19 de marzo de 2026.-

Rumbo Hostelería 2026, una de las fiestas del sector más importantes de España, organizada por Grupo Abrasador, se convierte en el epicentro para la atracción del talento en el servicio de Sala, con el V Concurso Nacional de Metres y Camareros

El sector de la hostelería vivió el pasado 15 y 16 de marzo una de sus citas más especiales con la celebración del V Concurso Nacional de Metres y Camareros organizado por el Grupo Abrasador. El concurso, que ha tenido lugar en el recinto Los Jardines de Palacio en Villacañas (Toledo), ha sido un éxito rotundo de participación y crítica por parte de todos los asistentes. Se consigue así, un objetivo muy importante: dignificar y profesionalizar la atención al cliente, dar a la profesión el protagonismo que se merece y reafirmar que el servicio de sala es fundamental para el éxito de cualquier proyecto gastronómico.



Un podio muy disputado

Esta competición se desarrolla mediante un servicio de sala en directo, en el que los concursantes deben mostrar sus habilidades técnicas en mesa bajo la supervisión del jurado de expertos. Tras una deliberación marcada por el alto nivel técnico, los ganadores se alzaron con los premios que no solo destacan un valor económico, sino una completa formación y el reconocimiento y "saber hacer" de los nuevos referentes de la sala.



El ganador José Xavier Gómez consiguió hacerse con el premio de 500 € y acceso completo al Máster del Grupo Abrasador valorado en 1080 euros. La segunda clasificada fue Estefanía Checa con un premio de 300 € y acceso a 12 talleres del Máster Grupo Abrasador. Y el tercer premiado fue Pericles Correia consiguiendo 150 € en efectivo y el acceso a 4 talleres del Máster Grupo Abrasador.



El jurado no solo valoró la ejecución técnica, sino la capacidad de los camareros para "enamorar" al comensal, explicar cada plato con detalle así como cada corte de las carnes de crianza propia y finalizar platos en mesa con precisión.



Innovación y talento: Rumbo Hostelería 2026

El concurso se enmarca dentro de las Jornadas de Grupo Abrasador, Rumbo Hostelería 2026, un evento que reúne a más de 150 profesionales y asociados de toda España donde compartieron conocimientos y experiencias en lo que ya se considera la gran fiesta de la familia hostelera de Abrasador.



Rumbo Hostelería 2026 contó con la participación de figuras destacadas y expertos de diferentes campos. Entre los puntos clave destacaron:



• Ponencias inspiradoras: Las intervenciones presentadas por Gloria Santoro del programa En Compañía de CMM, estuvieron enfocadas en conseguir equipos felices, en la inteligencia emocional, la comunicación y la gestión de equipos. Con la presencia de referentes como Carlos Torres Chef, asesor del Grupo y Anfitrión, Ángel Rielo (@angel_rielo) ponente internacional como feliciologo y humorista, Jesús Soriano (@soycamarero), Roberto Ruiz Rua, "El Médico de los Restaurantes" y autor del libro Restaurantes Emocionalmente inteligentes y Fco. Javier Pecci (CEO en Agile Classrooms y NumaOne) entre otros.



• Digitalización y ventas: Se presentaron las soluciones tecnológicas que usa el grupo Abrasador para incrementar la rentabilidad, como Controliza, Yurest, Agora, Covermanager, Zerosix, todas ellas diseñadas para optimizar las ventas y los procesos en los restaurantes.



• Casos reales: El grupo compartió sus propios modelos de éxito y nuevas tendencias, como ejemplo, Eduardo Gutiérrez (Abrasador El Astral) y su equipo contaron cómo pasaron de un bar de camping a convertirse en el mejor restaurante de camping de Europa. Así como Ricardo y Marivi de cómo pasaron del Mesón Burgalés de hace 50 años a Abrasador Casa Benito posicionado en reputación digital actualmente como mejor restaurante de Alcalá de Henares. El Chef Javier Amoros de Abrasador Niagara’s explicó el paso de cafe bar a Restaurante Experiencial multiplicando por 10 sus ventas y su rentabilidad en los últimos 10 años. Y por último el equipo de Abrasador Toledo contó los detalles que les han llevado a ser el primero del Grupo en casi todos las variables medidas y a ser actualmente uno de los mejores restaurantes de Toledo.



Gastronomía y celebración

En las Jornadas Abrasador no solo hubo espacio de aprendizaje, sino también una gran fiesta de la hostelería:



• Experiencia Gourmet: Los asistentes disfrutaron de catas de carnes de crianza propia, demostraciones de corte de jamón ibérico y degustaciones de quesos artesanales de la Quesería de la Jara.



• Batalla de Cocteles y Combate de Smash Burguer y Networking: El programa incluyó el I Combate a seis manos de Smash Burguer en foodtrucks ofrecido por La Tóxica de Tarragona, Alvaro de Gozo y Hunetti de Toledo e Iván de La Gula, de Villacañas y por último la I Batalla de cócteles con tres cócteles ofrecida por Carlos Díaz de Campo de Criptana, Jose Carlos Martinez de Toledo y Fco Javier Lopez de Alicante y música en vivo a cargo del saxofonista Ismael Dorado.



• Nuevas recetas I+D: Platos innovadores creados en las sesiones de I+D del grupo y cocinadas por los chefs y cocineros amigos de la casa: Javier Donaire, Iván Anaya, Raúl Cáceres, José Atienza, Javi Amorós, Tony Prieto, Jorge Rodríguez y Diego Barbosa. Una experiencia gastronómica que combina creatividad, sabor y técnica.



La jornada concluyó con un ambiente de celebración y convivencia entre los equipos de hosteleros y restaurantes vinculados a la marca, quienes compartieron conocimientos y experiencias en lo que ya se considera la gran fiesta de la familia hostelera de Abrasador.







Contacto

Nombre contacto: Julio Ramírez

Descripción contacto: Grupo Abrasador

Teléfono de contacto: 630893522



