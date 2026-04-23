Grupo Castilla se anticipa a la revolución de la transparencia salarial

José M. García (Grupo Castilla) y Noelia Jiménez (Concilia2) - Grupo Castilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026.-

La compañía presenta en Factor Humano Madrid su nueva unidad especializada en consultoría en normativa laboral con el lanzamiento de un servicio diferencial e integral en transparencia retributiva aportando 3M€ de nueva facturación en 2028

La inminente entrada en vigor de la Directiva Europea de Transparencia Salarial, prevista para el 7 de junio de 2026, supone un punto de inflexión para todas las empresas españolas con independencia de su tamaño. En este contexto, Grupo Castilla da un paso estratégico y presenta su nueva unidad de Consultoría en Normativa Laboral. Una línea de negocio diseñada para acompañar a las organizaciones en la adaptación y el cumplimiento de los requisitos legales que exige la nueva regulación.



Con este lanzamiento, incorporan un servicio diferencial en un entorno en el que hablar de salarios sigue siendo un tabú en muchas organizaciones: la Auditoría de Transparencia Retributiva, Brecha e Igualdad Salarial. La propuesta integra una solución HCM con el registro salarial, auditoría retributiva, análisis de equidad, diseño de bandas salariales, valoración objetiva de puestos, informe de brecha retributiva y plan de acción negociado con el comité de empresa. Gracias a su Enfoque 360º en gestión de personas, Grupo Castilla se configura como la única compañía del mercado español que desarrolla este proceso sin intermediarios garantizando la calidad del dato.



José María García, director del área de Servicios y BPO de Grupo Castilla, afirma que "asesoramos y acompañamos a las empresas ante un nuevo escenario marcado por un cambio cultural y una regulación transformadora". Por su parte, Noelia Jiménez, responsable de la unidad y directora de Concilia2, filial de Grupo Castilla, recuerda que "la desigualdad salarial en España alcanzó en 2025 el 15,74%, según el Instituto de las Mujeres, por ello, este servicio llega en el momento oportuno, dando así respuesta a la creciente demanda de nuestra clientela, que busca adaptarse con garantías al nuevo marco normativo, integrando la transparencia salarial de forma estratégica en sus políticas de personas".



¿Cuáles son las novedades?

En primer lugar, se reduce del 25% al 5% el margen de tolerancia de las bandas salariales y, además, se exige transparencia salarial en los procesos de contratación, informando del salario en la publicación de las vacantes. En paralelo, el marco normativo en España ya contempla un régimen sancionador en materia de igualdad retributiva, con multas que pueden alcanzar los 225.018 euros en los casos más graves. Todo ello, si no se gestiona adecuadamente, puede generar un grave problema de equidad interna, impactando en el clima laboral de las organizaciones.



Acerca de Grupo Castilla

Grupo Castilla es una compañía española con un innovador Enfoque 360º en RRHH y con más de 4.200 clientes que han depositado su confianza, para construir modelos de gestión del talento que generan un impacto positivo en sus negocios. Fundada en 1979, inicialmente como una empresa de base tecnológica HCM, ha sabido reinventarse para ofrecer una visión global bajo el lema 'El valor de las Personas' que combina conocimiento y tecnología, facilitando la gestión, el desarrollo y el cuidado de sus equipos. Su Plan Estratégico prevé alcanzar 41M€ de facturación en 2026 con 450 profesionales, posicionándose como uno de los líderes High Growth del sector.



Emisor: Grupo Castilla

Contacto

Nombre contacto: Laia Riba (Grupo Castilla)

Descripción contacto: Grupo Castilla

Teléfono de contacto: 687488400



