El Grupo CIMD Intermoney presenta Zintra Capital Credit, su nueva marca especializada en crédito

Madrid, 24 de febrero de 2026.

El Grupo CIMD Intermoney ha renovado la marca de Beka Credit, que inicia una nueva etapa bajo la denominación Zintra Capital Credit, en el marco de un proceso de renovación de identidad corporativa alineado con la estrategia del Grupo.

Esta nueva denominación se enmarca en la estrategia corporativa del grupo y no supone cambios en la actividad, los servicios ni el equipo. Zintra Capital Credit mantiene su foco en la financiación alternativa a empresas a través de fondos de deuda privada.

La actualización de marca se extiende igualmente al resto de compañías del área, que pasan a denominarse Zintra Capital Origination y Zintra Capital Healthcare, reforzando así una identidad común y coherente dentro del grupo.

En palabras de Jose Corral, CEO de Zintra Capital Credit:

“Zintra Capital Credit continúa cerca de las empresas, ofreciendo soluciones de financiación alternativa ágiles y flexibles que complementan la financiación tradicional bancaria. Con nuestros fondos de deuda privada hemos superado los 600 millones de euros financiados y contamos con cerca de 150 compañías españolas e internacionales en nuestro porfolio, a las que apoyamos en su crecimiento.”

La información de Zintra Capital Credit puede consultarse ya en la página web corporativa del Grupo (www.grupocimd.com). Próximamente se habilitarán los sitios web de las nuevas sociedades.

Sobre Zintra Capital Credit

Zintra Capital Credit es la plataforma de financiación alternativa del Grupo CIMD Intermoney especializada en soluciones de deuda privada para empresas. A través de sus fondos, la compañía ofrece financiación ágil y flexible que complementa la banca tradicional, apoyando el crecimiento de compañías españolas e internacionales.