Grupo Empresarial Electromédico (GEE) refuerza su liderazgo en la gestión de equipos sanitarios en 2024

En 2024, Grupo Empresarial Electromédico (GEE) ha demostrado su excelencia en la gestión y mantenimiento de equipamiento médico al asegurar el perfecto funcionamiento de más de 750.000 equipos en 275 centros sanitarios de toda España, con una tasa de disponibilidad del 99,5%

Madrid, 17 de enero de 2025.- Este logro ha sido clave para garantizar la calidad asistencial en algunos de los hospitales más prestigiosos del país, ya que el 60% de estos centros figuran en el top 10 del ranking de la revista Newsweek.



La compañía ha superado el millón de equipos mantenidos este año, destacando su papel esencial en el buen funcionamiento de la infraestructura hospitalaria nacional. Uno de los aspectos más valorados de su servicio ha sido la rápida resolución de incidencias en áreas críticas, logrando reparar el 98,8% de los equipos en menos de una hora, un factor determinante para la seguridad y recuperación de los pacientes.



Además, GEE ha realizado un inventario detallado de más de 45.000 equipos, optimizando así la gestión de recursos en los centros donde opera y contribuyendo a una mayor eficiencia en el uso de la tecnología sanitaria.



El vicepresidente de GEE, Raúl Delgado Chacón, ha destacado: "Estos resultados son el reflejo del trabajo de un equipo excepcional formado por más de 600 técnicos de electromedicina e ingenieros biomédicos, junto a 150 especialistas en mantenimiento de instalaciones sanitarias y eficiencia energética. Cada mantenimiento realizado y cada equipo reparado contribuyen directamente a mejorar la atención al paciente y, en última instancia, a salvar vidas".



De cara a 2025, GEE reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia, trabajando para seguir impulsando la modernización del sector sanitario español.



Con más de 40 años de experiencia, GEE se ha consolidado como referente en el desarrollo, distribución e instalación de tecnología avanzada para el sector sanitario, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde sistemas de diagnóstico y tratamiento hasta equipos de soporte vital y automatización hospitalaria. Su apuesta por la calidad y la sostenibilidad ha permitido a la compañía establecer alianzas estratégicas con instituciones de salud de todo el país.



