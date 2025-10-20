Grupo Itevelesa adquiere ITVC, reforzando su red operativa en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Cuenca, 20 de octubre de 2025.-

ITVC cuenta con tres estaciones punteras de inspección técnica de vehículos en Cuenca, con una capacidad de más de 125.000 inspecciones anuales. Con esta adquisición estratégica en Castilla-La Mancha, Grupo Itevelesa amplía su red local de ITVs hasta alcanzar un total de 7 estaciones fijas en 2 provincias, consolidándose como el segundo operador del sector por cuota de mercado

Grupo Itevelesa, empresa participada por CVC DIF, anuncia la adquisición de Inspección Técnica de Vehículos Cuenca S.L. ("ITVC"), compañía que gestiona tres estaciones fijas de ITV en la provincia de Cuenca, Castilla La Mancha. Banco Sabadell Corporate Finance ha participado en la operación como intermediario financiero.



ITVC opera bajo un modelo de autorización administrativa y dispone de tres modernas instalaciones que entraron en funcionamiento en 2022. Sus centros, ubicados en Villas Viejas, Cuenca y Graja de Iniesta, están estratégicamente situados cerca de las principales carreteras, población y áreas de servicio de la región, ofreciendo un servicio de alta calidad tanto a los residentes locales como a los conductores que circulan desde las provincias vecinas.



Las estaciones están equipadas con los más avanzados equipos, software y sistemas de inspección y han experimentado un crecimiento sostenido desde su apertura, esperando un volumen de inspecciones para 2025 que supere las 70.000 inspecciones.



Con esta adquisición, Grupo Itevelesa refuerza su presencia en Castilla La Mancha, ampliando su red a siete estaciones fijas y una unidad móvil, y alcanzando cerca de 100 empleados en la región. La operación está enmarcada en la estrategia de fortalecimiento del grupo vía crecimiento orgánico y diversificación territorial.



Jesús García Gil, director general de Grupo Itevelesa, ha aclarado: "La adquisición de ITVC supone un paso importante en el refuerzo del liderazgo de Grupo Itevelesa en el sector de la inspección técnica de vehículos en España. La moderna infraestructura de ITVC, su equipo altamente cualificado, la ubicación estratégica de sus estaciones y su sólida base de clientes la convierten en una incorporación sumamente complementaria. Esta operación no solo amplía nuestra presencia y diversificación regional, sino que también refuerza nuestro compromiso con ofrecer servicios de inspección fiables y de máxima calidad en todo el país".



Sobre Itevelesa

Grupo Itevelesa es una de las principales redes de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España, con casi 100 estaciones fijas y móviles repartidas por 11 comunidades autónomas del territorio nacional. La compañía combina su más de 40 años de experiencia con una fuerte apuesta por la innovación y la digitalización, ofreciendo servicios como la ITV Digital para agilizar el proceso de inspección. Su compromiso con la seguridad vial, el medio ambiente, la calidad y el desarrollo profesional la posiciona como el referente en la modernización del sector ITV.







