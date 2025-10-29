Grupo Life lanza Depilife, su nueva apuesta por la depilación láser

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo Life amplía su presencia en el sector de la salud y la belleza con el lanzamiento de Depilife, su nueva marca especializada en depilación médica avanzada con láser de diodo y tratamientos de estética corporal y facial. Con este lanzamiento, el grupo refuerza su posición como uno de los principales referentes en medicina estética integral en España, fiel a su compromiso de ofrecer una medicina más humana, tecnológica y accesible

Madrid, 29 de octubre.- Depilife nace con un propósito claro: convertirse en la clínica definitiva para el cuidado láser de la piel. Sus centros integran la tecnología más avanzada de láser de diodo médico, capaz de ofrecer resultados duraderos, seguros y adaptados a todos los tipos de piel. Este sistema permite trabajar con precisión sobre cada zona del cuerpo, minimizando molestias y mejorando la eficacia sesión tras sesión.



"Depilife quiere que cada persona viva el cuidado personal como un acto de bienestar"

Depilife no se limita a la depilación láser. La marca incorpora una amplia gama de tratamientos de estética avanzada y medicina estética, que convierten cada centro en un espacio de belleza global, personalizado y médico. "Depilife nace para democratizar la tecnología médica aplicada a la belleza. La clínica quiere que cada persona viva el cuidado personal como un acto de bienestar", explica Carlos Conde Gil, CEO de Depilife



Cada centro Depilife cuenta con equipos de última generación y profesionales formados en el uso del láser de diodo médico. Este tipo de láser permite tratar incluso las pieles más sensibles con resultados visibles desde las primeras sesiones. Además, el diagnóstico previo y el seguimiento posterior garantizan una atención personalizada y segura.



Además de la tecnología y los resultados, Depilife cuida cada detalle de la experiencia del paciente. El diseño de sus espacios refleja la identidad del Grupo Life: clínicas modernas, cálidas y acogedoras, donde la tecnología se combina con un trato cercano y humano.



Actualmente, Depilife cuenta con 21 centros en España, con presencia en ciudades como Madrid, Valencia, Gandia, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Bilbao y Albacete, consolidando su presencia en las principales regiones del país.



Con este lanzamiento, el Grupo Life continúa su expansión en España, sumando Depilife a sus marcas Alma Life (clínica insignia) y Único Life Clinics (medicina y cirugía estética avanzada), reforzando así su liderazgo en el sector médico-estético.



Sobre Grupo Life

Grupo Life es una compañía médica y estética fundada por profesionales de la salud con el propósito de transformar la estética, la salud y el bienestar desde un enfoque integral y humano. Su modelo combina ciencia, tecnología y empatía, y se basa en la personalización de cada tratamiento. Actualmente, el grupo está formado por Alma Life, Único Life Clinics y Depilife, con más de 90 centros en España y un plan de expansión nacional e internacional que incluye nuevas aperturas y el desarrollo de unidades médicas especializadas.



