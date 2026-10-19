Promoción de 61 viviendas libres en Brunete gestionada por Grupo NiDra - SMART REAL ESTATE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.

El proyecto supondrá una inversión de 30 millones

Grupo NiDra gestiona su segunda promoción en Brunete: 61 viviendas en altura volcadas al exterior

La compañía amplía su presencia en la Primera Corona, la principal zona de crecimiento de la localidad madrileña, con un proyecto en el que grandes terrazas y jardines privativos son los protagonistas.

Madrid, 19 de octubre de 2026. Grupo NiDra inicia la difusión de una segunda promoción en Brunete, un proyecto de 61 viviendas libres en régimen de cooperativa que va a suponer una inversión de 30 millones de euros. NiDra se encarga de la gestión integral del proyecto promovida por la cooperativa Greenhabitat El Pinar. Se ubica en el sector 1, la denominada Primera Corona, al sur del municipio y principal área de expansión residencial de la localidad.

La promoción se distribuye en dos bloques de planta baja, tres alturas y planta cubierta, con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Su principal rasgo diferencial es la apertura de las viviendas a los espacios exteriores. Todas ellas tienen doble orientación y disponen de terraza o jardín de grandes dimensiones, con superficies de hasta 238 m². Los 16 bajos cuentan con jardín privativo, y los 9 áticos suman a sus terrazas en planta un solárium en la cubierta.

La distribución de las viviendas busca optimizar el espacio, con el salón integrado con la cocina en todas ellas. Las cocinas se entregan completamente amuebladas y con electrodomésticos incluidos, un aspecto poco habitual en promociones de este segmento. Cada vivienda incluye garaje y trastero.

El conjunto conforma una urbanización cerrada con zonas comunes ajardinadas, piscina y área de juegos infantiles.

Con este proyecto, Grupo Nidra consolida su presencia en Brunete, donde ya gestiona una promoción de 74 viviendas de protección pública de precio básico (VPPB) con garaje, trastero, piscina y zonas comunes ajardinadas.

José Luis Alba, gerente de NiDra, destaca que, "Brunete se ha convertido en una de las zonas de mayor crecimiento del oeste de Madrid, y esta segunda promoción responde a lo que hoy demandan las familias: viviendas amplias, luminosas y con espacio exterior. El modelo cooperativo nos permite ofrecerlo con total transparencia y a precio de coste."