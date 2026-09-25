Gvision ControlGPS incorpora la geolocalización al control de herramientas profesionales - Gvision

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre

La digitalización de la gestión de activos ha permitido durante años conocer la ubicación de vehículos, maquinaria y otros equipos de empresa, mientras que las herramientas profesionales han planteado mayores dificultades por su tamaño, movilidad y características de uso. Frente a estas limitaciones, Gvision ControlGPS extiende la geolocalización al control de herramientas, con una solución orientada a conocer su ubicación y facilitar su seguimiento dentro de la actividad profesional.

La geolocalización se extiende a herramientas y equipos de trabajo

Taladros, amoladoras, martillos eléctricos y otros equipos pueden desplazarse entre almacenes, vehículos, obras o instalaciones a lo largo de una misma jornada. Esta movilidad dificulta mantener un seguimiento preciso mediante los métodos tradicionales de inventario, especialmente cuando una empresa gestiona numerosas herramientas repartidas entre diferentes trabajadores y ubicaciones.

Gvision ControlGPS plantea una alternativa basada en la geolocalización de estos activos. De esta forma, herramientas que tradicionalmente quedaban fuera de los sistemas habituales de localización pueden incorporarse a un modelo de gestión digital que facilita conocer dónde se encuentran.

La tecnología permite así trasladar al ámbito de las herramientas profesionales una capacidad de seguimiento que hasta ahora se encontraba principalmente asociada a vehículos y otros activos de mayor tamaño. El control de herramientas adquiere con ello una nueva dimensión vinculada a la localización de los equipos.

Mayor visibilidad sobre los activos de la empresa

Conocer la ubicación de las herramientas puede resultar especialmente relevante para empresas de construcción, mantenimiento, instalaciones y servicios técnicos, donde los equipos cambian habitualmente de emplazamiento. La geolocalización permite disponer de mayor información sobre estos movimientos y facilita la gestión de activos distribuidos entre diferentes espacios de trabajo.

Este planteamiento puede contribuir también a reducir el tiempo dedicado a localizar material, mejorar la organización interna y detectar con mayor rapidez herramientas que no se encuentren en la ubicación prevista. La tecnología complementa así los procedimientos de inventario mediante información asociada a la localización.

Con esta propuesta, Gvision ControlGPS amplía el alcance de la geolocalización hacia activos que históricamente han resultado más difíciles de seguir. La incorporación de herramientas profesionales a estos sistemas abre nuevas posibilidades para empresas que buscan reforzar su gestión y mantener un control de herramientas basado en información sobre su ubicación.

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