Hacienda y criptomonedas; el reto de la trazabilidad en la declaración de la Renta - GlobátiKa Peritos Informáticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de abril de 2026.-

La creciente adopción de las criptomonedas en España está planteando nuevos desafíos fiscales para miles de contribuyentes, especialmente en lo relativo a la correcta declaración de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Uno de los aspectos que está generando mayor complejidad en la campaña de la Renta es la dificultad para reconstruir el histórico de operaciones cuando no existe una trazabilidad completa de los activos digitales. En este contexto, especialistas como GlobátiKa Peritos Informáticos destacan la importancia de contar con análisis periciales que permitan reconstruir el rastro de las transacciones en blockchain y plataformas de intercambio, especialmente en inversiones realizadas a lo largo de varios años, donde los fondos han sido transferidos entre distintas plataformas, billeteras digitales o exchanges internacionales, en ocasiones sin un registro unificado fácilmente verificable.

Un contexto fiscal cada vez más exigente

En los últimos ejercicios, el control fiscal sobre los criptoactivos ha evolucionado significativamente, en paralelo al desarrollo normativo y tecnológico. Las plataformas reguladas y algunas entidades financieras ya facilitan información a la Administración, lo que contribuye a una mayor transparencia en las operaciones.

Sin embargo, cuando el origen de los activos no puede acreditarse con claridad, pueden surgir discrepancias a la hora de determinar la ganancia patrimonial real.

En este contexto, según explica Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, “nos encontramos con casos en los que los contribuyentes han operado durante años en diferentes entornos digitales, lo que dificulta reconstruir de forma precisa el recorrido completo de sus inversiones”.

La importancia de acreditar el histórico de operaciones

Uno de los puntos clave en la fiscalidad de las criptomonedas es la correcta determinación del valor de adquisición. Cuando este dato no puede justificarse documentalmente, la estimación del resultado económico puede no reflejar fielmente la realidad de la inversión.

Por ello, cada vez cobra mayor relevancia la necesidad de contar con documentación técnica que permita acreditar el origen de los fondos y el conjunto de operaciones realizadas.

En palabras de González, “la tecnología blockchain registra todas las transacciones, pero convertir esa información en un relato coherente y verificable desde el punto de vista fiscal requiere un análisis técnico especializado”.

El informe de trazabilidad: reconstruir el origen de los fondos

Ante esta situación, algunos contribuyentes recurren a informes periciales de trazabilidad de criptomonedas, cuyo objetivo es reconstruir el historial completo de los activos digitales.

Este tipo de informes combina el análisis de blockchain con la recopilación y certificación de movimientos, incluyendo operaciones de compra, transferencias entre billeteras, permutas entre criptomonedas y comisiones asociadas.

“El objetivo es aportar claridad y respaldo técnico a la operativa realizada, facilitando que pueda ser interpretada correctamente desde el punto de vista fiscal”, señala Ángel González.

Prevención y planificación: claves para evitar incidencias

Aunque estas situaciones suelen manifestarse en el momento de la transmisión o venta de los activos, los especialistas coinciden en que la prevención es fundamental.

Las inversiones realizadas recientemente a través de plataformas reguladas suelen contar con una mayor trazabilidad, mientras que las operaciones más antiguas o realizadas en entornos descentralizados pueden requerir un mayor esfuerzo de reconstrucción.

Por ello, desde GlobátiKa Peritos Informáticos recomiendan revisar y organizar la información antes de realizar nuevas operaciones, especialmente en carteras con un volumen elevado o con múltiples movimientos históricos.

Un escenario que irá en aumento

El endurecimiento del control fiscal sobre criptomonedas y el incremento de los cruces de datos por parte de la Agencia Tributaria apuntan a que este tipo de situaciones seguirá creciendo en los próximos años.

En este contexto, la trazabilidad ya no es una opción, sino una necesidad.

“La tecnología blockchain permite rastrear todas las operaciones, pero convertir esa información en una prueba válida ante Hacienda requiere conocimiento técnico y pericial. Ahí es donde realmente se marca la diferencia”, concluye Ángel González.

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