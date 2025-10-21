HairFluencer incorpora Evocapil como línea experta en el tratamiento integral de la caída del cabello - Hairfluencer

Madrid, 21 de octubre de 2025.- La preocupación por la salud capilar ha ganado protagonismo entre hombres y mujeres que buscan soluciones eficaces para frenar la caída del cabello y favorecer su crecimiento saludable. En este contexto, HairFluencer refuerza su catálogo especializado incorporando la línea Evocapil, una marca reconocida por su enfoque clínico y su compromiso con el cuidado integral del cuero cabelludo.

Evocapil ofrece una gama completa de productos diseñados para actuar sobre los principales factores que provocan la caída capilar. Sus fórmulas incluyen ingredientes activos como procapil, biotina, zinc, selenio, pantenol y extractos naturales, seleccionados por su acción fortalecedora y regeneradora. Esta combinación permite abordar el debilitamiento del folículo piloso desde distintos frentes, favoreciendo la recuperación de densidad, vitalidad y resistencia del cabello.

Una línea formulada para la salud del cuero cabelludo

Entre los productos destacados de Evocapil se encuentran el spray anticaída con procapil al 5 %, diseñado para actuar sobre zonas no trasplantadas, y una gama de champús con pH equilibrado, especialmente formulados para el cuidado post trasplante capilar. A ello se suman vitaminas en comprimidos, lociones específicas, espumas suavizantes y aceites ozonizados, todos ellos desarrollados con criterios dermatológicos y pensados para integrarse en rutinas prolongadas sin alterar el equilibrio del cuero cabelludo.

Los tratamientos están orientados a personas que buscan resultados visibles sin recurrir a procedimientos invasivos, tanto en contextos preventivos como tras intervenciones quirúrgicas. La variedad de formatos y funciones permite adaptar cada producto a las necesidades individuales, ya sea por caída estacional, pérdida de densidad por estrés, alteraciones hormonales o recuperación tras trasplante.

Una apuesta por soluciones profesionales de acceso digital

Con la incorporación de Evocapil, HairFluencer consolida su posición como plataforma de referencia en salud capilar, facilitando el acceso a tratamientos especializados con entrega directa. La propuesta se dirige a usuarios informados que priorizan la eficacia, la seguridad y la trazabilidad del producto, sin renunciar a la comodidad del entorno digital.

Evocapil se integra así como una de las líneas con mayor respaldo clínico dentro de la tienda, reafirmando su papel como solución experta frente a la caída del cabello. Su enfoque basado en activos de última generación y su atención al cuidado post trasplante fortalecen su posicionamiento como marca especializada en salud capilar en entornos profesionales y domésticos.

