Harper & Neyer presenta la nueva colección Royal Regatta grabada en Sevilla

Royal Regatta collections - Harper & Neyer

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 30 de marzo de 2026.-

Harper & Neyer presenta Royal Regatta, su nueva colección SS26, inspirada en el estilo clásico del verano británico y adaptada a una visión más actual, preppy y mediterránea. La campaña, grabada en Sevilla, muestra una propuesta pensada para un hombre que quiere vestir con estilo, comodidad y personalidad

La firma española de moda masculina lanza una propuesta inspirada en la elegancia de la Royal Regatta británica, reinterpretada desde una mirada preppy, sofisticada y mediterránea. La campaña ha sido grabada en Sevilla, una ciudad cuyo carácter y belleza refuerzan el imaginario visual de la colección.



La marca española de moda masculina Harper & Neyer presenta Royal Regatta, su nueva colección SS26, una propuesta que encuentra su inspiración en la icónica Royal Regatta de Henley, uno de los grandes símbolos del verano británico, donde el estilo clásico convive con la sofisticación del deporte de élite. A partir de ese universo, la firma construye una colección que traslada al presente una forma de vestir cuidada, natural y elegante.



Con Royal Regatta, Harper & Neyer presenta a un hombre que entiende la elegancia como una forma natural de estar en el mundo. Un hombre actual, seguro de sí mismo y con espíritu joven, que valora la calidad, los códigos clásicos y el gusto por vestir bien, pero que busca prendas con frescura, personalidad y versatilidad para su día a día. La colección recoge esa manera de ser a través de una propuesta donde la inspiración británica se encuentra con la sensibilidad mediterránea de la firma, dando lugar a un armario sofisticado, relajado y con carácter.



Entre las piezas más destacadas de la colección se encuentran el polo de punto y la americana ligera, dos prendas que reflejan la esencia de Royal Regatta. A partir de estas prendas, la colección se completa con una propuesta amplia de americanas, chaquetas ligeras, chalecos, camisas, poleras, jerséis, sudaderas, polos, camisetas, pantalones, bermudas y bañadores, pensada para cubrir distintos momentos de la temporada con un estilo coherente y masculino.



La colección de Royal Regatta se completa con una amplia selección de prendas disponibles en la web de Harper&Neyer.



La paleta de color de Royal Regatta ayuda a definir claramente el estilo de la colección. Los tonos elegidos, como blanco marfil, navy, celeste, verde y beige, aportan frescura, equilibrio y elegancia. Esta combinación da lugar a una colección limpia, fácil de reconocer y con una imagen muy cuidada, en la que cada prenda suma para reforzar la identidad de Harper & Neyer.



La campaña de Royal Regatta ha sido grabada en Sevilla, una ciudad que encaja muy bien con la estética de la colección. Su arquitectura, su luz y su estilo aportan un entorno muy cuidado que acompaña visualmente la propuesta y refuerza la mezcla entre inspiración clásica y carácter mediterráneo. Más allá de ser solo el lugar de rodaje, Sevilla ayuda a dar forma a la imagen de la campaña y a transmitir la esencia de la colección de una manera natural.



Con esta propuesta, Harper & Neyer vuelve a mostrar su forma de entender la moda masculina: prendas con estilo, cómodas y con personalidad. Royal Regatta refleja la evolución de la marca dentro de un universo estético propio. Una visión que conecta directamente con el lema de la marca, "celebra quién eres", y con una manera de vivir la moda más personal y auténtica.







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