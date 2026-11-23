Carmen Panadero, fundadora y CEO de Hipatia Capital - JAVIER SÁENZ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid , 23 de noviembre de 2026.

La nueva plataforma de inversión inmobiliaria se centrará en Residencial, Living & Hospitality y Healthcare, y avanza en acuerdos con socios de capital, alianzas estratégicas y oportunidades para sus primeras adquisiciones.

Madrid, noviembre de 2026. Carmen Panadero anuncia el lanzamiento de Hipatia Capital, una plataforma independiente de inversión inmobiliaria orientada a family offices y capital privado, con el objetivo de movilizar 300 millones de euros de equity durante los próximos tres años. Esta ambición podría traducirse en una cartera de aproximadamente 600 millones de euros en activos bajo gestión, en función de la financiación y de la estructura de las operaciones.

Hipatia nace con una propuesta centrada en la originación de oportunidades, la estructuración de inversiones y la gestión activa de los activos. Su estrategia se articula en tres verticales: Residencial, para contribuir a ampliar la oferta de vivienda; Living & Hospitality, para invertir en nuevos formatos de alojamiento, apartamentos con servicios y activos hoteleros; y Healthcare, para impulsar proyectos inmobiliarios vinculados a la salud y sus servicios complementarios.

«La vivienda es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad. Queremos movilizar capital privado para contribuir a desarrollar nueva oferta residencial de calidad. Al mismo tiempo, vemos oportunidades en nuevos modelos de alojamiento y en infraestructuras de salud y servicios complementarios, sectores que responden a necesidades reales y crecientes», señala Panadero.

El conocimiento como motor de creación de valor

La firma considera que, en el actual entorno inmobiliario, la creación de valor depende cada vez más de la especialización, la gestión y la ejecución, y no únicamente de la apreciación pasiva de los activos.

«En el inmobiliario, quedarse sentado encima de los activos ya no garantiza una rentabilidad. Hoy hay que saber crear valor, y para eso hacen falta experiencia, especialización y, sobre todo, oficio. Después de tantos años trabajando junto a inversores privados y family offices, tengo una convicción muy clara: cuando sabes generar valor y te ganas la confianza de los inversores, el capital te acompaña», señala Carmen Panadero.

La plataforma está avanzando en acuerdos con socios de capital y en alianzas estratégicas con especialistas de distintas áreas, al tiempo que estudia oportunidades de inversión en ubicaciones concretas. «Espero poder comunicar en breve las primeras adquisiciones. El mercado ofrece muchas oportunidades, pero el valor está en saber reconocer el potencial de cada activo y plantear una conceptualización diferente. A veces, la clave no es lo que un inmueble o un suelo es hoy, sino lo que puede llegar a ser: interpretar el planeamiento, anticipar cambios normativos, estudiar nuevos usos y ejecutar una transformación viable», explica Panadero.

Una plataforma al servicio de family offices y capital privado

Tras años acompañando a inversores privados en operaciones inmobiliarias, Panadero identifica una oportunidad para ofrecer acceso a estrategias especializadas, con capacidad de transformación y potencial de generación de retornos atractivos. La plataforma combinará la selección de activos, la estructuración financiera, la colaboración con socios expertos y el seguimiento de la ejecución.

«Un family office puede adquirir y mantener directamente un inmueble en patrimonio. Pero si quiere desarrollar una estrategia activa y aspirar a retornos de doble dígito, necesita una tesis de inversión sólida y gestores con experiencia real para ejecutarla. Queremos ofrecer esa capacidad al capital privado, con cercanía, transparencia y alineación de intereses», añade.

Los retornos de doble dígito constituyen una aspiración para determinadas estrategias de inversión y no una rentabilidad garantizada.

Tres verticales con demanda estructural

En Residencial, Hipatia buscará oportunidades de promoción, transformación y gestión de vivienda libre, asequible y protegida, tanto en venta como en alquiler, con el propósito de contribuir a ampliar la oferta residencial. En Living & Hospitality, invertirá en apartamentos con servicios, alojamiento flexible, activos hoteleros y otros formatos adaptados a nuevas necesidades de estancia y movilidad. En Healthcare, abordará activos vinculados a la salud y sus servicios complementarios, como clínicas, centros médicos especializados e instalaciones sanitarias, en colaboración con operadores especializados.

«Creemos que invertir con rentabilidad y contribuir a mejorar la sociedad no son objetivos contrapuestos. Queremos canalizar inversión hacia tres ámbitos con demanda real: la vivienda, los nuevos modelos de alojamiento y los espacios donde se presta atención a la salud», resume Panadero.

Una trayectoria de más de 25 años

Arquitecta de formación y miembro de RICS, Carmen Panadero cuenta con más de 25 años de trayectoria en inversión y desarrollo inmobiliario. Ha sido Managing Director de Impar Capital durante cuatro años y anteriormente desempeñó responsabilidades directivas en Madrid Nuevo Norte, CBRE y Estudio Lamela. Ha participado en consejos de administración y órganos asesores del sector, y es presidenta de WIRES (Women in Real Estate Spain), además de estar vinculada a la formación inmobiliaria en IE University.

«Después de 25 años de trayectoria, quería emprender un proyecto propio que combinara rigor institucional, agilidad empresarial y una relación muy cercana con los inversores. No queremos crecer por crecer: queremos elegir bien las oportunidades y demostrar nuestra capacidad para crear valor», explica.

Hipatia: conocimiento e independencia

El nombre de la compañía rinde homenaje a Hipatia de Alejandría, filósofa, matemática y astrónoma de la Antigüedad, símbolo de conocimiento, pensamiento crítico e independencia intelectual.

«Elegí Hipatia porque representa valores con los que me identifico: conocimiento, independencia, valentía y capacidad de abrir nuevos caminos. Quería un nombre que expresara no solo nuestra manera de invertir, sino también nuestra manera de entender el mundo», afirma Panadero.

Sobre Hipatia Capital

Hipatia Capital es una plataforma independiente de inversión inmobiliaria fundada por Carmen Panadero. Su actividad se articula en tres verticales —Residencial, Living & Hospitality y Healthcare—, con foco en family offices y capital privado. Su modelo se apoya en la originación directa, la estructuración de operaciones, la gestión activa, la especialización y la alineación de intereses con sus inversores.

Web: https://hipatiacapital.com