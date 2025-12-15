Hito del 15º aniversario del sistema TerraMaster TOS: la beta de TOS 7 ya está abierta en todo el mundo

TOS7 - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

TerraMaster, una marca de almacenamiento profesional dedicada a ofrecer soluciones innovadoras para usuarios domésticos, empresas y desarrolladores, lanza oficialmente hoy la beta pública de TOS 7

Shenzhen, 15 de diciembre.- Esta versión muy esperada, desarrollada durante casi dos años por un equipo de más de 100 ingenieros, no solo celebra el 15º aniversario del sistema operativo TOS, sino que también marca su asombrosa transformación de una simple herramienta de almacenamiento a una plataforma de nube privada con todas las funciones.



Mirando hacia atrás a 2011, TOS 1.0 debutó junto con el primer producto NAS de TerraMaster. En aquel entonces, la interfaz era muy básica: se podían crear carpetas compartidas, habilitar SMB y agregar un puñado de cuentas de usuario. Era simple, casi primitivo, pero sentó una base sólida como una roca.



Quince años después, TOS ha evolucionado a su séptima generación. Un solo NAS TerraMaster ahora puede servir sin esfuerzo como servidor de archivos, host de máquinas virtuales, estación de trabajo de desarrollo, plataforma de colaboración en línea o incluso como una fortaleza de permisos de nivel empresarial. A lo largo de este viaje, el equipo se ha seguido planteando una pregunta central: ¿Cómo debería diseñarse realmente un dispositivo con el que las personas interactúan decenas de veces al día para adaptarse verdaderamente a su forma de trabajar?



Con TOS 7, la respuesta finalmente está aquí, al alcance de la mano. Construido sobre un kernel completamente nuevo (actualizado a Linux 6.12) y un lenguaje de diseño totalmente renovado, TOS 7 cuenta con un 90% de iconos rediseñados y más de 1.000 detalles de interacción refinados, haciendo que cada operación sea más intuitiva, fluida y rápida que nunca.



Convertirse en un anfitrión todoterreno y liberar posibilidades ilimitadas

TOS 7 marca la primera vez que abrimos el acceso root completo mientras integramos perfectamente los repositorios oficiales de Ubuntu. Los desarrolladores ahora pueden instalar al instante entornos de Nginx, Node.js, Python, bases de datos o compiladores usando apt, convirtiendo el NAS en un servidor Linux completamente accesible por SSH, sin jailbreak y sin complementos de terceros.



Todo es nativo. El módulo integrado de Máquinas Virtuales (VM) permite implementar Windows, Linux, macOS (en hardware compatible) o cualquier distribución con un solo clic. Ya sea para crear entornos de prueba, migrar sistemas heredados, aislar aplicaciones o crear una nube privada compacta, TOS 7 exprime hasta la última gota de rendimiento del hardware y convierte el NAS en un verdadero centro de computación flexible.



Colaboración sin barreras – los datos se quedan locales para siempre

Di adiós a los inconvenientes del antiguo proceso de "descargar-editar-subir". TOS 7 integra de forma nativa herramientas de Office en línea que admiten la visualización en tiempo real y la edición colaborativa multiusuario de archivos de Word, Excel y PowerPoint. Los documentos se guardan directamente en el NAS, sin nubes de terceros ni tarifas de suscripción adicionales. Los cambios se sincronizan en segundos, aumentando la productividad del equipo en un 100%. Los datos permanecen siempre bajo control del usuario.



Búsqueda tan fluida como el pensamiento – respuesta instantánea para millones de archivos

El motor de búsqueda global interno combina indexación invertida, monitoreo de archivos en tiempo real a nivel de kernel y caché de E/S asíncrona para realizar escaneos completos del disco en segundos para millones de archivos, 10 veces más rápido que TOS 6, con una precisión de búsqueda un 120% mayor. No se necesitan nombres de archivo exactos; simplemente escribe una palabra clave y obtén resultados precisos al instante. La eficiencia de la gestión de archivos aumenta en un 60%.



Permisos granulares hasta el último detalle – seguridad sólida como una roca

El sistema de permisos se ha ampliado de 3 tipos básicos a 13 políticas ACL combinables basadas en dominios, con reglas completamente personalizables (por ejemplo, "el departamento solo puede leer/escribir carpetas específicas y tiene prohibido eliminar"). El tiempo de configuración es un 99,6% más corto que en TOS 6; las autorizaciones complejas se realizan en segundos, logrando el equilibrio perfecto entre una seguridad de datos inquebrantable y un control de acceso flexible.



Esos ansiados momentos de "¡por fin arreglado!"

TOS 7 pule obsesivamente los puntos problemáticos cotidianos que solían volver loco:

Montaje inteligente de ISO: Hacer doble clic y se abre, sin pasos manuales, acelerando instantáneamente las instalaciones del SO y los flujos de trabajo de virtualización.

Papelera de reciclaje unificada: Una papelera central para todas las carpetas compartidas; recupera archivos eliminados accidentalmente con un solo clic.

Límites de ancho de banda por puerto: Regula aplicaciones o dispositivos específicos para que las descargas BT o las copias de seguridad no acaparen toda la conexión.

Centro de notificaciones renovado: Suscribirse solo a las alertas que le interesen al usuario, más de 40 tipos de eventos, y acceder directamente al problema con un clic; la solución de problemas nunca ha sido tan rápida.

Revisión total de archivos y escritorio: Nuevos espacios "Mis Archivos" y "Escritorio" con montaje remoto y soporte GUI completo; navegación por pestañas + vista dividida facilita manejar múltiples carpetas.

Ecosistema de aplicaciones ampliado: El App Center ahora tiene 10 nuevas categorías, implementación de Docker con un clic, registros en tiempo real y red distribuida TNAS.online para un acceso global ultrarrápido.

Experiencia centrada en móviles: Integración profunda con la aplicación móvil TNAS; control total desde cualquier lugar.

Y sí, cada una de estas funciones es completamente gratuita. Siempre que el hardware de TerraMaster sea compatible con TOS 7, todo está desbloqueado para cada usuario: sin límites en cuentas de usuario, sin niveles de funciones, sin ventas adicionales "solo para empresas". Un dispositivo TerraMaster debería ofrecer todo su potencial a los usuarios, punto.



Invitan a los usuarios de TNAS en todo el mundo a unirse a la beta pública ahora mismo: "pruébala, rómpela, dinos qué está mal y ayúdanos a perfeccionarla juntos. Si ya tienes un TerraMaster, actualiza primero a la última versión de TOS 6 y luego únete a la beta; las instrucciones completas están disponibles en el sitio web de TerraMaster".



"Gracias por acompañar a TerraMaster durante estos 15 años. El camino por delante es largo, pero TOS 7 está listo para despegar".



Presentación de TOS 7: https://www.terra-master.com/pages/tos7



