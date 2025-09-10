Qué es el Home Staging y por qué puede ser clave para vender una vivienda - La Casa Agency

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de septiembre de 2025.-

Preparar una vivienda para su comercialización se ha convertido en una fase estratégica dentro del proceso de venta inmobiliaria. La técnica conocida como Home Staging está ganando protagonismo por su capacidad para mejorar la percepción de los inmuebles en el mercado.

Desde La Casa Agency, con más de 70 oficinas distribuidas por toda España, se señala que esta práctica no solo acelera los plazos de venta, sino que también puede incrementar el valor percibido de la propiedad. En este contexto, el papel de una inmobiliaria que asesore correctamente cada intervención resulta clave para maximizar resultados.

Home Staging: una técnica visual al servicio de la venta

El Home Staging consiste en preparar una vivienda para hacerla más atractiva a ojos del posible comprador. Procedente del mercado estadounidense, esta estrategia de presentación combina técnicas de decoración, orden, despersonalización y realce de puntos fuertes. Desde La Casa Agency, destacan que no se trata de reformar una propiedad, sino de optimizar su imagen para generar mayor impacto desde el primer vistazo. El proceso habitual incluye varias fases: retirada de elementos personales, limpieza profunda, reparaciones menores y uso de decoración neutra. También se reorganizan los espacios para reforzar la sensación de amplitud y luminosidad.

El objetivo es claro: facilitar que el comprador potencial visualice su vida futura en ese espacio. Esta técnica es especialmente útil en viviendas vacías, heredadas, con decoración anticuada o que llevan meses sin recibir ofertas. Al potenciar emocionalmente la presentación, se logra que la propiedad destaque frente a otras en los principales portales inmobiliarios.

Desde la empresa explican que la estrategia genera beneficios concretos: reducción del tiempo en el mercado, mejora en la negociación del precio y diferenciación real frente a la competencia.

Una inversión ajustada con retorno comprobado

El coste del Home Staging depende del tipo de inmueble, su estado actual y el nivel de intervención necesario. Desde intervenciones básicas en viviendas habitadas hasta proyectos completos en inmuebles vacíos, los precios pueden oscilar desde unos pocos cientos de euros. Desde La Casa Agency subrayan que esta inversión suele recuperarse con creces, tanto en menor tiempo de venta como en un mejor precio final.

Contar con una inmobiliaria profesional como La Casa Agency permite adaptar el plan de actuación al perfil del inmueble y del comprador objetivo. Además de guiar al propietario en todo el proceso, se facilita el acceso a asesores especializados que acompañan desde la valoración inicial hasta el cierre de la operación.

En el contexto actual del mercado inmobiliario en España, el Home Staging se consolida como una herramienta eficaz y accesible para quienes desean optimizar la venta de su vivienda.

Contacto

Emisor: La Casa Agency

Contacto: La Casa Agency

Número de contacto: info@lacasa.net