HTG Express, Arin Express y Trans PanEuropa se unen bajo la marca Trelix - TRELIX

(Información remitida por la empresa firmante)

La unión de las tres empresas guipuzcoanas, confirmada el pasado 20 de noviembre, da lugar a una compañía con más de 25 años de experiencia, 95.000 envíos urgentes gestionados al año y más de 5.000 clientes activos.

Trelix nace bajo el posicionamiento “Precision logistics”, un modelo que va más allá de la rapidez y pone el foco también en ofrecer la respuesta más adecuada en cada operación crítica.

La compañía cuenta con delegaciones en España, Alemania, Italia, Marruecos, Rumanía, Turquía y Serbia y ofrece cobertura en toda Europa.

El nuevo operador integra transporte terrestre y aéreo, gestión aduanera y almacenaje, con servicio 24 horas al día, los 365 días del año.

El acuerdo que dio origen a la fusión de HTG Express, Arin Express y Trans PanEuropa se firmó el pasado 20 de noviembre, marcando el inicio del proceso de integración entre las tres compañías. Hoy, la compañía resultante presenta oficialmente su nueva marca: el nombre y la imagen con los que operará en el mercado europeo.

Irun, 15 de septiembre de 2026.- Trelix inicia hoy su actividad con el objetivo de convertirse en uno de los operadores de referencia del transporte urgente industrial en Europa. La nueva compañía reúne la experiencia, los equipos y las capacidades de HTG Express, Arin Express y Trans PanEuropa en un único proyecto con una gran proyección internacional.

La integración da lugar a una compañía con más de 25 años de experiencia, 95.000 envíos urgentes gestionados al año y más de 5.000 clientes activos, reforzando su capacidad para dar respuesta a las necesidades de transporte urgente de la industria en el mercado europeo.

Trelix suma la estructura y la tecnología de gestión de HTG Express; el alcance internacional de Arin Express, con destacada presencia en Marruecos y el norte de África; y el conocimiento sectorial de Trans PanEuropa, especialmente en automoción y clientes OEM. “Nos juntamos tres de los mejores de España para ir a por los principales players europeos”, resume la compañía.

“Precision logistics”: más allá de la rapidez

Con su nacimiento, Trelix presenta también un nuevo posicionamiento basado en la precisión con la que se planifica y ejecuta cada operación, desde el análisis de las necesidades hasta la elección de la solución de transporte más adecuada.

Este enfoque cobra especial importancia en un contexto en el que las disrupciones en las cadenas de suministro son cada vez más frecuentes y una decisión puede ser determinante para evitar retrasos o interrupciones en la actividad industrial. De ahí el concepto “Tu aliado en transporte de precisión”, que resume esta propuesta: tomar la decisión correcta en el momento crítico, bajo el claim “The right move”.

Nuestro enfoque se basa en valorar las distintas alternativas para ofrecer la respuesta más adecuada a cada necesidad urgente de la industria.

Trelix

Un servicio integral con alcance europeo

Trelix cubre toda la cadena del envío urgente con soluciones de transporte terrestre y aéreo (incluido next flight out y charters), despacho de aduanas y almacenaje. Para ello, cuenta con atención 24 horas todo el año, red homologada propia de agentes y tecnología de seguimiento de cada operación.

La compañía cuenta con delegaciones en España, Alemania, Italia, Marruecos, Rumanía, Turquía y Serbia, desde las que presta cobertura a clientes de toda Europa.

“La unión no responde únicamente a una cuestión de dimensión, sino a la voluntad de sumar capacidades complementarias para ofrecer un mejor servicio y dar una respuesta más completa a las necesidades de transporte de la industria.”

Geoffrey Sterkendries, CEO de Trelix

Sin cambios para los clientes

La nueva marca entra en funcionamiento a partir del 1 de octubre de 2026, con sede principal en Irun (Gipuzkoa). La integración no supone cambios en la atención habitual a los clientes: se mantienen los equipos, la cobertura y las personas de contacto. Así, los clientes de HTG Express, Arin Express y Trans PanEuropa seguirán contando con sus interlocutores habituales y el mismo servicio, ahora bajo Trelix.

Contacto de prensa

María Rubio Agesta

Responsable de Marketing y Comunicación

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