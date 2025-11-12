HTpro Ebony; la alternativa biológica que ayuda a frenar la tuberculosis del olivo - HTpro Ebony

Madrid, 12 de noviembre.- La tuberculosis del olivo es una de las enfermedades más temidas por los agricultores en España. Causada por la bacteria Pseudomonas savastanoi, afecta principalmente a ramas y troncos, donde provoca agallas —tumores de aspecto rugoso— que debilitan el árbol, reducen su producción y dificultan la circulación de savia.

En los últimos años, su incidencia ha aumentado en zonas olivareras con inviernos suaves y primaveras húmedas, como Andalucía o Extremadura. En este contexto, empresas como Nostoc Biotech, especializada en biofertilizantes y microorganismos agrícolas, están apostando por soluciones biológicas que ayudan a fortalecer la planta desde el interior y reducir su vulnerabilidad.

Una bacteria difícil de erradicar

A diferencia de otras enfermedades del olivo, la tuberculosis no se elimina con tratamientos químicos convencionales. La bacteria penetra por pequeñas heridas causadas por la poda, el granizo o las heladas, y puede permanecer latente en el árbol durante meses antes de manifestarse.

Por eso, los expertos coinciden en que la clave no está solo en eliminar las agallas, sino en fortalecer el propio sistema defensivo del olivo para evitar nuevas infecciones.

El enfoque biológico de Nostoc Biotech

Desde sus instalaciones en Almería, Nostoc Biotech desarrolla soluciones a base de microorganismos y materia orgánica de alta calidad, registradas por el Ministerio de Agricultura. Entre ellas destaca HTpro Ebony, un producto biológico formulado para activar las defensas naturales de la planta y mejorar la salud del suelo.

HTpro Ebony contiene ácidos húmicos y fúlvicos procedentes del humus de lombriz, un material orgánico con alta capacidad bioestimulante. Su aplicación mejora la estructura del suelo, estimula la regeneración radicular y favorece una microbiota beneficiosa que compite con los patógenos.

En palabras del equipo técnico de Nostoc Biotech, “no se trata de eliminar la bacteria, sino de crear un entorno donde el olivo esté más fuerte, con un suelo vivo y equilibrado que le permita defenderse y recuperarse con rapidez”.

Aplicación y resultados visibles

El producto puede aplicarse tanto al suelo como por vía foliar, especialmente después de la poda o tras periodos de lluvias intensas, cuando el árbol es más vulnerable. Su uso regular favorece la cicatrización natural de heridas, reduce la aparición de nuevos tumores y mejora el vigor general del cultivo.

Los agricultores que han incorporado HTpro Ebony en su manejo han observado mejoras en la estructura del suelo, mayor capacidad de retención de agua y una respuesta más rápida de los árboles tras el saneamiento.

Agricultura sostenible y de futuro

La tuberculosis del olivo es un ejemplo más de cómo las enfermedades agrícolas pueden controlarse de forma sostenible mediante soluciones biológicas. En lugar de depender exclusivamente de tratamientos químicos, el sector avanza hacia un modelo basado en la microbiología del suelo y la regeneración del ecosistema agrícola.

Con productos como HTpro Ebony, Nostoc Biotech impulsa esta transición en el olivar español, demostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Sobre Nostoc Biotech

Nostoc Biotech es una empresa española especializada en la investigación y producción de biofertilizantes y microorganismos agrícolas. Sus productos —como HTpro Flame, HTpro Silver, Simbius y HTpro Ebony— están registrados por el Ministerio de Agricultura y se aplican en cultivos de todo el país para mejorar la fertilidad del suelo y la salud de las plantas de manera natural.

