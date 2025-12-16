HUDISA recibe el Premio al Desarrollo Internacional en los XIX Premios Empresarios del Año de Huelva

Tirado y Pulido durante la entrega - Cajasol

Lepe, 16 de diciembre.- Hudisa, referente europeo en la transformación industrial de frutos rojos, ha sido distinguida con el Premio al Desarrollo Internacional en la XIX edición de los Premios Empresarios del Año de Huelva, convocados por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Fundación Cajasol, con la colaboración de Aguas de Huelva y Gabitel Ingenieros. El galardón lo ha recogido hoy el presidente de la compañía, Antonio Tirado, de manos del presidente de Cajasol, Antonio Pulido



Este reconocimiento destaca la sólida trayectoria exportadora de Hudisa, su aportación al posicionamiento internacional de los frutos rojos onubenses y su papel como motor del desarrollo agroindustrial de la provincia. La empresa, constituida por 19 cooperativas de frutos rojos, ha logrado integrar toda la cadena de valor en la elaboración de purés, concentrados y fruta congelada, superando los 10 millones de kilos procesados anuales y manteniendo presencia en más de 30 países de los cinco continentes.



Una proyección internacional construida desde la identidad de Huelva

En 2024, Hudisa alcanzó una facturación de 14,6 millones de euros, de los cuales más de 10,8 millones procedieron de exportaciones. Este crecimiento sostenido se ha afianzado gracias a acuerdos estables con ICEX, FIAB y Andalucía Trade, así como por su apuesta por líneas de producción convencional, baby food y orgánica, que han consolidado a la compañía como líder del sector en el sur de Europa.



Para Antonio Tirado, este premio "es un orgullo que compartimos con todas las cooperativas que integran Hudisa y, muy especialmente, con los agricultores que cada día cultivan la excelencia de los frutos rojos de Huelva". El presidente subrayó que el reconocimiento "refuerza esta misión de llevar al mundo la calidad, la innovación y la identidad agrícola dela provincia. Cada nuevo mercado que conquistamos es una puerta abierta a la proyección internacional de Huelva".



Tirado destacó además que este galardón "pone en valor un modelo empresarial basado en el esfuerzo colectivo. Hudisa nació del compromiso de cooperativas que entendieron que la unión era la clave para transformar la fruta en un producto global sin perder las raíces. Hoy Huidsa es un referente internacional porque los agricultores lo son".



Innovación, industria y sostenibilidad al servicio del territorio

La industrialización avanzada de los frutos rojos ha permitido que Hudisa impulse un tejido productivo estable, que en 2024 contó con 94 trabajadores, y preserve el valor añadido de la fruta dentro del territorio. Tirado subrayó que "nuestro crecimiento internacional no tendría sentido sin el compromiso de generar oportunidades en Huelva. Cada avance tecnológico, cada innovación en las líneas de producción y cada mejora en eficiencia persigue fortalecer la economía rural y el futuro del sector".



Asimismo, puso el foco en la importancia de la sostenibilidad como eje estratégico: "Queremos competir en los mercados más exigentes del mundo, y eso significa producir con responsabilidad, transparencia y garantías. La agricultura onubense es un ejemplo de esfuerzo y profesionalidad, y nuestro deber es que su imagen internacional esté a la altura de ese mérito".



Un premio que honra el esfuerzo del sector agrícola onubense

El presidente de Hudisa remarcó que este premio "reconoce el trabajo silencioso de miles de agricultores que, con dedicación y sacrificio, han convertido a Huelva en un referente mundial del fruto rojo". Añadió que "ellos son la esencia del proyecto; su orgullo y su esfuerzo son la energía que impulsa a Hudisa a seguir creciendo".



El galardón otorgado a Hudisa se suma a una trayectoria destacada de reconocimientos nacionales e internacionales, como el reciente Premio Pyme a la Internacionalización 2025 otorgado por IFEMA Madrid, premio a la Excelencia Agroalimentaria 2024, Premio Transformación Alimental 2023, premio PYME del Año 2023 o el Premio a la Internacionalización 2019, consolidando su liderazgo en el sector.



Una edición que destaca el talento empresarial onubense

Junto a Hudisa, otras nueve empresas han sido premiadas en esta edición, que reconoce la innovación, el liderazgo, la sostenibilidad y la creación de empleo en la provincia. Entre ellas: Grupo Medina, Don Fadrique Context, NatureSpace Jabugo, Growersgo, Marina del Odiel, Confitería Rufino, Platalea, Instituto Español y Kaizen Hoteles (Hotel La Malvasía).



El jurado estuvo compuesto por representantes de la FOE, la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Huelva, Aiqbe, AJE-Huelva, la Junta de Andalucía, Aguas de Huelva, la Diputación Provincial, Gabitel Ingenieros, la Universidad de Huelva y la Cámara de Comercio.



Acerca de HUDISA

Hudisa es líder en el sur de Europa en la industrialización de frutos rojos. Procesa y comercializa purés, concentrados y fruta congelada en líneas Convencional, Babyfood y Orgánica, con presencia en más de 30 países. Nacida de la unión de 19 cooperativas de Huelva, la empresa integra la cadena de valor completa del fruto rojo, generando desarrollo local y proyección internacional.







