HUDISA se une a AgroSustec para impulsar una industria agroalimentaria más sostenible e innovadora

HUDISA se une a AgroSustec - Hudisa

(Información remitida por la empresa firmante)

AgroSustec reúne a más de treinta especialistas con un objetivo común: ayudar a que la industria agroalimentaria sea más respetuosa con el medio ambiente, más eficiente y capaz de aprovechar mejor los recursos con los que trabaja

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

HUDISA, empresa referente en el procesado de frutos rojos en el sur de Europa, ha confirmado su participación en AgroSustec, un proyecto de investigación I+D+i financiado por la Comunidad de Madrid y coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), junto con otras instituciones científicas de prestigio como la UCM, UPM, INIA-CSIC y UNED. La colaboración se materializó tras la jornada celebrada el jueves 27 de diciembre en el INIA-CSIC, a la que acudieron Joaquín Malagón, CEO de HUDISA, Raquel de Llano, jefa de Calidad y Seguridad Alimentaria y María José Suárez, responsable del mismo departamento.



AgroSustec -siglas de Biorrefinería, descarbonización y digitalización para una industria agroalimentaria sostenible- reúne a más de treinta especialistas con un objetivo común: ayudar a que la industria agroalimentaria sea más respetuosa con el medio ambiente, más eficiente y capaz de aprovechar mejor los recursos con los que trabaja. Para ello, el proyecto propone nuevas formas de aprovechar los residuos generados en el sector, reducir las emisiones, utilizar energías más limpias y aplicar herramientas digitales que faciliten la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.



Dentro del proyecto se desarrollarán nuevas técnicas para transformar restos vegetales y subproductos en materiales útiles, como envases más sostenibles o componentes para tecnologías energéticas. También se estudiarán métodos para capturar y reutilizar el CO₂ que se genera en los procesos industriales, convirtiéndolo en productos de valor en lugar de desecharlo. A esto se suma el impulso de energías renovables obtenidas a partir de residuos biomásicos y la búsqueda de soluciones para hacer que las industrias sean más eficientes y menos dependientes de combustibles fósiles. Todo el trabajo estará acompañado de un análisis detallado que valore el impacto ambiental, económico y social de cada avance.



La incorporación de HUDISA da a AgroSustec la oportunidad de trabajar directamente con una empresa que opera a escala real, algo fundamental para que las tecnologías propuestas puedan aplicarse en el día a día de la industria. HUDISA aportará su experiencia en el procesado de frutos rojos —purés, concentrados y fruta congelada—, así como el acceso a materiales y procesos clave para que el proyecto pueda probar soluciones de aprovechamiento de residuos, reducción de emisiones y digitalización. La empresa, además, contribuirá con su conocimiento en seguridad y calidad alimentaria, lo que ayudará a asegurar que las tecnologías desarrolladas sean realmente útiles y seguras para su implantación futura.



Para los agricultores que trabajan con HUDISA, esta participación supone un paso importante. El proyecto permitirá dar una segunda vida a parte de los residuos generados durante la producción y el procesado de fruta, lo que favorecerá una cadena de valor más sostenible y eficiente. La investigación orientada a reducir el uso de recursos y las emisiones también beneficiará a los productores, ya que ayudará a impulsar prácticas agrícolas más responsables y alineadas con la demanda creciente de productos sostenibles en los mercados internacionales. De este modo, tanto agricultores como industria se verán reforzados en competitividad, sostenibilidad y capacidad de innovación.



"AgroSustec permite avanzar -afirma Joaquín Malagón, CEO de Hudisa- hacia un modelo más circular, donde la innovación y la sostenibilidad se integran en el corazón de la actividad de la empresa". Añadió además que "participar en este programa es una oportunidad única para transformar los retos de la industria agroalimentaria en valor para los agricultores, clientes y consumidores". Malagón subrayó finalmente que "el futuro pasa por alianzas que combinan ciencia, tecnología y compromiso empresarial, y HUDISA quiere estar a la vanguardia de esa transformación".



Con su participación en AgroSustec, HUDISA da un paso decisivo en su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, apostando por el desarrollo de soluciones que no solo mejoren sus propios procesos, sino que contribuyan al crecimiento responsable de todo el sector agroalimentario.



Sobre HUDISA

HUDISA procesa y comercializa purés, concentrados y fruta congelada en tres líneas de producto: Convencional, Babyfood y Orgánica. Actualmente es líder en el sur de Europa en volumen de frutos rojos procesados, con presencia en más de 30 países y los cinco continentes.



Emisor: HUDISA

Contacto

Nombre contacto: ALICIA HUIDOBRO

Descripción contacto: Quintagama Comunicación

Teléfono de contacto: 629647315



