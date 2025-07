La IA generativa de la española Logixs llega a EEUU a más de 600 instituciones educativas junto a HACU

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo abre las puertas a Logixs, una de las principales empresas españolas de inteligencia artificial generativa, al mercado estadounidense, convirtiéndose en un hito clave en la estrategia de expansión mundial de la compañía

Madrid, 15 de julio de 2025.- Logixs, una de las principales empresas españolas especializadas en IA generativa, ha dado un paso decisivo en su expansión internacional a Estados Unidos con la firma de una alianza estratégica con la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), que representa a las Hispanic-Serving Institutions (HSIs) en EEUU. Este acuerdo, firmado en Washington D.C., marca un hito clave en la estrategia de internacionalización y crecimiento global de Logixs, impulsando significativamente su presencia en el mercado estadounidense, donde implantará su tecnología para transformar el sistema educativo.



La elección de Logixs como socio estratégico subraya el valor diferencial de la innovación tecnológica española en un país que lidera el desarrollo mundial de la inteligencia artificial. Con esta colaboración, más de 600 instituciones educativas afiliadas a HACU, incluyendo universidades de educación superior, como UCLA (Universidad de California en los Ángeles), la University of South Florida, la University of Texas at El Paso y la University of Massachusetts-Boston, podrán trabajar en proyectos de investigación en IA generativa, contratar talento de HSIs y colaborar con empresas privadas en proyectos de investigación y desarrollo centrados en inteligencia artificial generativa, para fomentar la innovación educativa y tecnológica.



La diversidad de casos de uso y la visión internacional que aportan estas instituciones permitirán a Logixs adquirir valiosos conocimientos, reforzando su capacidad de innovación y su liderazgo mundial.



Un salto hacia el liderazgo mundial en IA

Logixs fue fundada por Francisco Moreno Balboa, su actual CEO, en 2017 a partir del equipo de inteligencia artificial de una universidad española. Hoy cuenta con 65 empleados, y espera terminar el año con más de 80 y con un aumento de facturación del 50% respecto a 2024. Logixs es un socio de referencia para multinacionales y medianas empresas a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de IA generativa, con experiencia en producción real y alianzas estratégicas con líderes mundiales como Amazon Web Services (AWS) y PWC.



Una alianza para formar talentos y liderar grandes innovaciones

Durante la ceremonia de firma, el Dr. Antonio R. Flores, presidente y CEO de HACU destacó: "La alianza refuerza nuestro compromiso con la innovación y pone a disposición de nuestras universidades la mejor tecnología y talento en IA generativa".



Francisco Moreno Balboa, CEO de Logixs, ha añadido: "Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de convertirnos en una empresa de referencia internacional en inteligencia artificial generativa y abre la puerta a trabajar estrechamente con empresas estadounidenses. También se alinea con nuestros objetivos estratégicos: mantener un crecimiento de dos dígitos, atraer y formar a los mejores talentos especializados en IA generativa y consolidar nuestro liderazgo mundial en tecnología de impacto. La empresa también tiene previsto mantener el control mayoritario de los accionistas como parte de su estrategia de independencia e innovación. HACU es sin duda el mejor socio posible para acompañarnos en nuestro crecimiento en el mercado norteamericano".







Contacto

Nombre contacto: Logixs

Descripción contacto: Logixs

Teléfono de contacto: 916611737





