Iberika Telecom lanza Iberik.IA, el agente de voz IA que reformula la atención al cliente empresarial

Iberik.IA, la nueva IA conversacional de Iberika Telecom - Copyright 2026 | Iberika Telecom

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como indican desde Iberika Telecom, la compañía malagueña ha lanzado una nueva solución que hace que el modelo basado en sistemas IVR y operadores desbordados ceda terreno a agentes de voz capaces de mantener conversaciones en lenguaje natural, actuar de forma autónoma y trasladar el contexto al equipo humano cuando la situación lo requiere

Madrid, 30 de junio de 2026.-

La empresa malagueña Iberika Telecom presenta Iberik.IA, un agente de voz con inteligencia artificial totalmente integrado en su plataforma de centralita virtual para empresas. Esta herramienta nace para dar respuesta a la necesidad real de automatizar gestiones predecibles y liberar la capacidad de los equipos humanos para concentrarse en interacciones de mayor valor.



La solución opera en cinco idiomas (español, inglés, francés, alemán y portugués). Se conecta mediante SIP trunk o API REST con la infraestructura tecnológica ya existente en la empresa. Además, registra cada interacción directamente en el programa de gestión (CRM o ERP) vinculado, eliminando la necesidad de intervención manual. El procesamiento garantiza la seguridad de los datos al realizarse en servidores europeos, en estricto cumplimiento del RGPD y la LOPD.



El fin del contestador automático

Durante años, la gestión de llamadas en las pequeñas y medianas empresas ha dependido de sistemas conocidos como IVR, basados en contestadores automáticos con árboles de opciones numéricas que, habitualmente, derivaban en un equipo humano encargado de absorber lo que el sistema no podía resolver. Este modelo, aunque funcional durante décadas, muestra en la actualidad importantes carencias. Se pierden contactos fuera del horario comercial, se acumulan colas en picos de demanda y se destina una parte significativa del tiempo del personal a gestiones de escaso valor añadido.



Frente a esta situación, el nuevo esquema que propone Iberik.IA permite que el agente de voz reciba la llamada, identifique la intención del interlocutor utilizando lenguaje natural y resuelva de forma autónoma consultas frecuentes, confirmación o cancelación de citas, recogida de datos, reactivación de contactos inactivos o la reserva de mesas. Cuando la gestión requiere intervención humana (criterio, empatía, experiencia o negociación), el sistema transfiere la llamada al operador adecuado junto con un resumen detallado de lo hablado. De este modo, el operador no empieza de cero y el cliente no tiene que repetir su información.



Implementación práctica y valor diferencial

El sector tecnológico habla cada vez menos de la simple adopción de la IA y se centra en su implementación efectiva. El objetivo es lograr que la tecnología funcione desde el primer día en el contexto concreto del negocio, sin requerir grandes inversiones en infraestructura o equipos, ni un periodo innecesariamente dilatado de implementación.



"Adoptar la inteligencia artificial ha dejado de ser el reto en las organizaciones, y ya es el de conseguir que funcione desde el primer día sin necesidad de contar con un gran departamento tecnológico, o un gasto de mantenimiento continuo, y que haya personas reales detrás", afirman desde Iberika Telecom.



La propuesta de valor de esta solución se apoya en tres factores clave:



1. Necesidad real identificada: resuelve el problema de las llamadas no atendidas y reduce el tiempo invertido en gestiones repetitivas. Esto supone atajar un coste frecuentemente invisible en las empresas.



2. Impacto medible: logra reducir al mínimo el volumen repetitivo de tareas. También disminuye las ausencias a reuniones de venta y mejora la transferencia de contexto relevante al agente humano.



3. Integración sin ruptura: La puesta en marcha se completa en menos de 48 horas sin necesidad de infraestructura física ni de cambiar de operador. Se integra de forma transparente con la centralita y el CRM o ERP que la empresa ya utiliza.



Para facilitar esta transición, la compañía ofrece consultorías gratuitas con demostraciones en directo adaptadas a empresas de toda clase, desde una pyme pasando por contact centers hasta una gran empresa.



Emisor: Iberika Telecom

Contacto

Nombre contacto: Ramón Sánchez Hierrezuelo

Descripción contacto: Marketing digital de Iberika Telecom

Teléfono de contacto: 621 004 425



