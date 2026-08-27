Iggy Azalea invierte en SHIFT, la empresa de IA detrás de Fanvue, referente en la economía de los creadores

Iggy Azalea invierte en SHIFT - SHIFT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de agosto

La artista nominada a cuatro premios Grammy y emprendedora ha realizado una importante inversión en SHIFT, cuya infraestructura de IA ha impulsado su plataforma insignia, Fanvue, desde una tasa anualizada de 4 millones de dólares hasta los 200 millones en poco más de dos años

Iggy Azalea, artista nominada en cuatro ocasiones a los premios Grammy, emprendedora e inversora activa, ha invertido personalmente una suma considerable en SHIFT, la empresa matriz de Fanvue y la infraestructura de IA sobre la que funciona la plataforma. Como parte del acuerdo de inversión, Azalea también se convertirá en miembro fundadora del Consejo Asesor de Creadores de SHIFT.



La operación llega en un momento en el que los mayores creadores, deportistas y artistas musicales del mundo buscan cada vez más oportunidades de participación accionarial valoradas en millones de dólares dentro de la economía de los creadores. Entre los ejemplos recientes se encuentran MrBeast y los hermanos Paul, Jake y Logan.



La IA está transformando la forma en que las personas ganan dinero en Internet. Durante dos décadas, la economía de los creadores se ha basado en un intercambio sencillo: los creadores construyen la audiencia y los anunciantes la alquilan. Esa era está llegando a su fin. La publicidad no va a desaparecer, pero el futuro pasa por algo diferente: que los seguidores paguen directamente a los creadores por suscripciones, comunidades, experiencias y productos digitales. La monetización directa es la fuerza de mayor crecimiento dentro de una economía de los creadores que, según las previsiones, alcanzará los 1,3 billones de dólares en 2033 (Grand View Research), y proporciona a los creadores algo que la publicidad nunca les ofreció: el control sobre sus ingresos.



"He pasado mi carrera viendo cómo el valor que generan los creadores fluye hacia todas partes excepto hacia los propios creadores", afirmó Azalea. "De vez en cuando aparece una empresa como Stripe o Shopify y cambia quién tiene el poder. Apuesto por SHIFT para que sea esa empresa en la economía de los creadores. Y no soy solo la imagen, soy propietaria".



Fanvue, la plataforma insignia de SHIFT, superó en julio una tasa anualizada de 200 millones de dólares; cinco meses antes, el negocio había alcanzado los 100 millones de dólares, lo que la convierte en la plataforma de mayor crecimiento de la economía de los creadores. La plataforma cuenta con figuras como Cardi B, la futbolista Alisha Lehmann, la estrella de la WNBA Kysre Gondrezick y el periodista de fútbol Fabrizio Romano. La empresa cerró en enero una ronda de Serie A de 22 millones de dólares liderada por Inner Circle, el club de inversión cuya cartera incluye Revolut, Anthropic y xAI.



Fanvue fue lanzada en 2020 por Joel Morris, Will Monange y Harry Fitzgerald. Morris, que fue una estrella adolescente de YouTube con más de 2,5 millones de suscriptores, conoció el modelo desde dentro: la audiencia era suya, pero los ingresos procedían de los anunciantes, no de los seguidores. Fanvue se creó para invertir ese modelo y, a medida que fue creciendo, la visión trascendió la propia plataforma y se convirtió en SHIFT.



SHIFT se creó para transformar la forma en que la economía de los creadores genera ingresos. En su centro se encuentra Fanvue, la plataforma centrada en la IA desde la que los creadores gestionan sus negocios; a su alrededor, SHIFT está construyendo un ecosistema creciente de aplicaciones que amplía lo que los creadores pueden vender, una infraestructura de pagos diseñada para una nueva era de comercio impulsado por IA y comercio agéntico, y servicios financieros concebidos para ampliar los ingresos de los creadores. Los creadores que utilizan las herramientas de IA de SHIFT ganan entre tres y seis veces más que quienes no las utilizan.



"La IA está cambiando radicalmente la forma en que las personas ganan dinero en Internet, y que un talento global como Iggy invierta en SHIFT refuerza la confianza en nuestra visión", afirmó Joel Morris, cofundador y co-CEO.



"Durante veinte años, los creadores solo podían vender realmente una cosa: la atención de su audiencia, y los anunciantes eran los únicos compradores. La IA elimina ese límite", afirmó Will Monange, cofundador y co-CEO.



"Iggy comparte la misma visión que el equipo de SHIFT: construir la infraestructura de IA sobre la que funcionará toda la economía de los creadores", afirmó Harry Fitzgerald, cofundador y COO.



Acerca de SHIFT: SHIFT es la empresa de infraestructura de IA para la economía de los creadores, que engloba la plataforma Fanvue, su motor de IA, la primera tienda de aplicaciones de una plataforma para creadores y su infraestructura financiera y de pagos. Fundada en 2020, tiene su sede en Londres.



Acerca de Fanvue: Fanvue es la plataforma de mayor crecimiento de la economía de los creadores, con más de 17 millones de usuarios activos mensuales y más de 325.000 creadores.



Acerca de Iggy Azalea: Artista nominada en cuatro ocasiones a los premios Grammy, cantante con múltiples discos de platino, emprendedora e inversora activa.





Contacto

Nombre contacto: Ryan Michael Gilks

Descripción contacto: Idea Farmer en nombre de SHIFT

Teléfono de contacto: 07568490267



