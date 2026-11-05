La II Edición de AITANA: NEXT STEP reúne a más de 100 directivos para abordar la IA en las empresas

Apertura de AITANA: NEXT STEP con Jorge Torres y Marta Pons - Aitana

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento de la consultora tecnológica se consolida como un espacio de referencia para conocer aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y su impacto en los procesos de negocio

Valencia, 5 de noviembre de 2026.- La consultora tecnológica Aitana celebró el pasado 15 de octubre la segunda edición de AITANA: NEXT STEP, una jornada que reunió en Valencia a más de 100 directivos, responsables de tecnología y profesionales para analizar los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en el entorno empresarial.



Tras el éxito de la primera edición, el evento regresó con una propuesta ampliada y un enfoque aún más práctico. La jornada, conducida por Sergio Ayala, TED Speaker y conferenciante internacional, se consolidó como un espacio de referencia para empresas que buscan entender cómo aplicar esta tecnología de forma real y efectiva en sus entornos de negocio.



Jorge Torres, director general de Grupo Aitana-Opentix, fue el encargado de realizar la apertura de la jornada, en la que destacó la importancia de crear espacios de encuentro que ayuden a las empresas a anticiparse a los cambios tecnológicos y compartir experiencias en torno a los retos que marcarán los próximos años.



A continuación, Marta Pons, Partner Solution Sales Manager en Microsoft, ofreció la ponencia inaugural, "Visión estratégica Microsoft: el futuro de la empresa inteligente", en la que abordó la evolución de Copilot hacia los agentes de IA y cómo este salto permite pasar de la productividad individual a la transformación de los procesos de negocio.



"Utilizar la inteligencia artificial es una enorme oportunidad para las empresas, pero el reto está en saber cómo trasladarla a la realidad del día a día. Para nosotros es fundamental contar con el conocimiento y la tecnología de Microsoft para acompañar a nuestros clientes en ese proceso y avanzar juntos hacia una adopción de la IA que tenga un impacto real en el negocio", afirmó Jorge Torres.



En este sentido, la aplicación práctica de la inteligencia artificial fue uno de los principales ejes de la jornada. En la ponencia "IA para dirección: la nueva ventaja competitiva", Carlos Martínez, del equipo de Desarrollo de Negocio M365 en Aitana, y Tamara Comas, responsable de Desarrollo de Negocio M365 en Aitana, mostraron mediante ejemplos prácticos cómo los directivos pueden apoyarse en agentes de IA especializados para detectar oportunidades comerciales, anticipar desviaciones financieras y delegar tareas, manteniendo la supervisión y el control sobre los datos.



La visión estratégica dio paso a la experiencia práctica mediante una mesa redonda moderada por Sergio Ayala. En ella participaron Fernando Guarido (CEO de GS-Hydro), Paco Sempere (COO de Universal Siglo XXI), Juan Carlos Martínez (CFO/CIO de Grupo Siglhogar), Jose Llorca (CIO de JUMEL Alimentaria) y Carlos Esteve (director de Desarrollo de Negocio en Aitana), quienes compartieron los retos, aprendizajes y oportunidades que están encontrando en sus procesos de transformación digital y adopción de nuevas tecnologías.



Además, a lo largo de la mañana los asistentes pudieron conocer nuevas soluciones orientadas a optimizar procesos, mejorar la productividad y acelerar la digitalización por medio de ponencias paralelas. Partners tecnológicos como Factorial, Continia, GS Gestión y Shopify aportaron una visión especializada sobre diferentes áreas clave del negocio, acercando a los asistentes enfoques y recursos aplicables a sus propios retos empresariales.



"Lo que más curioso me ha parecido del evento ha sido que los partners de Aitana ofrecen soluciones que para mí son muy ventajosas. Aunque Aitana es el núcleo, estas soluciones, como por ejemplo la que hemos visto de facturación electrónica, me han dado muchas ideas y también me preparan para el futuro", reflexiona Miguel Ángel Grau, responsable de Informática y Sistemas en Quilinox.



Con esta segunda edición, AITANA: NEXT STEP consolida su papel como espacio de encuentro para empresas y profesionales interesados en conocer las tecnologías que están transformando el panorama empresarial. Una iniciativa que refleja el compromiso de Aitana con la innovación y el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación digital.



Sobre Aitana

Aitana es una consultora tecnológica global cuyo propósito es liderar y ser parte del cambio digital de pymes y grandes empresas. Con más de 40 años de experiencia en el mercado del software de gestión y un equipo altamente capacitado y apasionado de 500 profesionales, ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo consultoría, implantación, migración y desarrollo de software, formación, soporte, analítica de datos, seguridad informática e inteligencia artificial.



Además de contar con un expertise en más de 4.000 clientes de todos los sectores, disponen de 14 delegaciones en España y son Gold Partner de Microsoft.

Contacto

Nombre contacto: Milagro Martínez

Descripción contacto: Grupo Aitana-Opentix

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