Immoral lanza imfashion, el nuevo socio estratégico especializado en escalar marcas de moda

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 10 de octubre 2025. – Immoral Marketing, agencia liderada por Marco Sapiña, anuncia el lanzamiento de imfashion, un vertical especializado en impulsar marcas de moda hacia un crecimiento rentable y sostenido. El proyecto cuenta con la incorporación como socios de los hermanos Edu y Jorge Román, iconos de la industria de la moda y rostros habituales de firmas internacionales como Armani, Dior, Etro, Calvin Klein o Rabat, y que han sido recientemente confirmados como participantes en la próxima edición de Maestros de la Costura Celebrity.

La propuesta de imfashion se basa en un sistema propio de marketing digital construido sobre más de 10 años de experiencia de Immoral trabajando con marcas de moda. Su fortaleza reside en identificar con precisión los obstáculos que enfrenta cada negocio en las distintas etapas de su evolución y proponer estrategias adaptadas a cada fase.

El modelo, que combina paid media, tecnología, automatización y contenido creativo que busca trascender el branding “bonito” para enfocarse en lo que llaman “moda que vende, estrategia que escala y creatividad que convierte”.

“Con imfashion damos un paso más: no se trata solo de hacer crecer marcas de moda, sino de construir sistemas sólidos que les permitan sostener ese crecimiento en el tiempo. La industria de la moda es un sector exigente y cambiante y con nuestros años de experiencia en el sector sabemos identificar qué frena a cada negocio en cada etapa y cómo transformarlo en una oportunidad real de crecimiento”, señala el Sapiña, CEO de Immoral y co-fundador de imfashion.

El vertical introduce un enfoque denominado Branformance Growth, que combina branding y performance para lograr resultados medibles con foco en potenciar la identidad de marca con innovación y experimentación, con el objetivo de construir marcas sólidas y efectivas. En la práctica, esto se traduce en sistemas de captación, conversión y recurrencia sobre audiencias segmentadas que permiten a los ecommerces de moda sostener el crecimiento más allá de la inversión publicitaria.

Para Sapiña, el nuevo lanzamiento responde al propósito de Immoral de ser un sinónimo de honestidad en un sector a menudo percibido como opaco. La elección del nombre Immoral ya nació con esa intención: darle la vuelta a la percepción negativa del marketing para demostrar que puede ser una herramienta transparente y de impacto positivo.

Entre sus productos estratégicos destacan soluciones como Foundation, pensado para marcas que están empezando a crecer; Expansion, que acompaña en la fase de expansión; o Rebuild, diseñado para aquellas firmas que necesitan reposicionar su propuesta tras una caída de resultados, o Amplify, para las marcas que quieren escalar con propósito.

Con este movimiento, Immoral consolida su posición como agencia de referencia en la industria y refuerza su propósito: ser el socio estratégico que conecta moda y crecimiento rentable.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

IMAGEN: Immoral

PIE DE FOTO: Immoral lanza imfashion, el nuevo socio estratégico especializado en escalar marcas de moda

Contacto

Emisor: Immoral

Contacto: Immoral

Email de contacto: Team@immoral.marketing