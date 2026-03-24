inbestMe lanza nuevas Carteras Objetivo 2027-2031 con hasta un 25% de rentabilidad acumulada objetivo

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(Información remitida por la empresa firmante)

En un entorno de tipos aún inciertos y con una rentabilidad limitada en el ahorro tradicional, inbestMe lanza nuevas Carteras Objetivo que permiten a los inversores fijar hoy un objetivo de rentabilidad a futuro con mayor visibilidad y eficiencia fiscal

Madrid, 24 de marzo de 2026.- inbestMe, gestor automatizado independiente líder en España, amplía su oferta con el lanzamiento de tres nuevas Carteras Objetivo en fondos, con vencimientos en 2027, 2029 y 2031. Estas nuevas soluciones permiten a los inversores alinear su inversión con un horizonte temporal concreto y aspirar a una rentabilidad acumulada objetivo de hasta el 25%*.



Las nuevas carteras son:



• Target 6/2027 FI: TIR objetivo 2,7% " rentabilidad acumulada objetivo 3,7%



• Target 2/2029 FI: TIR objetivo 3,7% " rentabilidad acumulada objetivo 11,4%



• Target 10/2031 FI: TIR objetivo 4% " rentabilidad acumulada objetivo 24,6%



Estas carteras se posicionan como una alternativa atractiva frente a productos tradicionales de ahorro.



Se trata de carteras de fondos con custodia nacional, lo que permite beneficiarse del régimen fiscal de traspasos entre fondos y diferir la tributación hasta el reembolso final, una ventaja especialmente relevante para inversores residentes en España.



Invertir con fecha y rentabilidad objetivo

Las Carteras Objetivo están diseñadas para inversores que desean invertir con una fecha concreta en mente o que buscan una mayor visibilidad sobre la rentabilidad esperada. A diferencia de productos como cuentas de ahorro o depósitos, cuya rentabilidad puede variar con los tipos de interés, estas carteras permiten establecer desde el inicio una rentabilidad objetivo atractiva por encima de los fondos monetarios si se mantienen hasta el vencimiento.



Su construcción se basa en fondos de renta fija con vencimiento definido, lo que permite mantener una volatilidad controlada y una elevada probabilidad de convergencia hacia la rentabilidad objetivo, aunque esta no está garantizada.



Un producto alineado con el modelo de inversión de inbestMe

Este lanzamiento se apoya en el posicionamiento de inbestMe como gestor independiente y eficiente, cuyas carteras han destacado de forma consistente en rentabilidad frente a la competencia.



En 2025, las carteras diversificadas de fondos indexados de inbestMe alcanzaron rentabilidades de hasta el 13,9% en los perfiles más altos, con una media del 8,7%, superando tanto a robo advisors bancarios como independientes. Asimismo, el inversor medio de inbestMe acumula una rentabilidad del 79% desde 2017 (6,6% anualizado), muy por encima de las referencias del mercado.



Estos resultados se sustentan en pilares clave del modelo de inbestMe como la alta diversificación de sus carteras, la independencia en la selección de activos, unos costes reales más bajos, y una gestión constante basada en la indexación.



Una solución clave en la planificación financiera por objetivos

Con estas nuevas Carteras Objetivo, inbestMe refuerza su enfoque de inversión basado en objetivos, ofreciendo soluciones diferenciadas según el horizonte temporal del inversor:



• Liquidez inmediata: Carteras Ahorro (1,6% TIR actual en EUR y 3,25% TIR en USD)



• Corto/medio plazo definido: Carteras Objetivo (hasta 4% TIR objetivo)



• Largo plazo: carteras indexadas y planes de pensiones (rentabilidad histórica superior)



Las nuevas carteras están especialmente indicadas para inversores que desean mejorar la rentabilidad de su liquidez, tienen un objetivo temporal definido y valoran una solución diversificada, fiscalmente eficiente y con una expectativa de rentabilidad bien definida.



Todos los fondos utilizados cuentan con clasificación SFDR 8, promoviendo características medioambientales y sociales.



Los inversores pueden consultar más información en la web de inbestMe o contratar estas carteras directamente desde su aplicación.



Rentabilidad objetivo no garantizada

El concepto de TIR o rentabilidad objetivo aplicado a las Carteras Objetivo, equivale a la rentabilidad anual estimada que podría obtener un inversor si mantiene la cartera hasta la fecha objetivo, teniendo en cuenta el rendimiento esperado de los fondos que constituyen la cartera, descontando todas las comisiones (TER de los fondos, comisión de gestión y custodia).



La rentabilidad objetivo acumulada se calcula componiendo la TIR objetivo por el tiempo hasta el vencimiento.



*Es importante tener en cuenta que esta rentabilidad es una estimación (en este caso calculada a 28/2/2026) y no una garantía, y puede variar en función de la evolución de los mercados.



Sobre inbestMe

inbestMe Europe AV, S.A. es una agencia de valores regulada por la CNMV que ofrece carteras de inversión personalizadas mediante fondos indexados, ETFs y planes de pensiones. Su misión es ayudar a los inversores a obtener mejores resultados a largo plazo a través de una gestión sistemática, bajos costes y una amplia diversificación global.



La entidad destaca además por su alto grado de personalización, con una amplia gama de carteras y perfiles que cubren todas las necesidades financieras, desde el ahorro a corto plazo hasta la planificación de la jubilación. inbestMe permite la gestión simultánea de múltiples carteras y ofrece herramientas avanzadas de planificación financiera, como su sofisticado simulador de objetivos, que facilita una visión integral de la vida financiera de sus clientes.

Contacto

Emisor: inbestMe

Nombre contacto: Natalia Molotovska

Descripción contacto: CMO inbestMe

Teléfono de contacto: +34 931 575 633