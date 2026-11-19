Persona que estudia un máster de acceso al sector farma - FL

(Información remitida por la empresa firmante)

Un informe de Farma Leaders señala que el coste laboral en este sector alcanza los 60.775 euros anuales frente a los 37.500 de la media en España

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- La elección de una carrera profesional influye de manera determinante en las condiciones económicas de los trabajadores, existiendo diferencias significativas entre sectores incluso para profesionales con formaciones similares. Según datos del Observatorio del talento en la industria de la salud 2026, elaborado por Farma Leaders, el sector farmacéutico destaca por ofrecer remuneraciones notablemente más elevadas que otras actividades económicas.



El estudio cifra el coste laboral por trabajador en la industria farmacéutica en 60.775 euros anuales. Esta cantidad, que engloba las cotizaciones empresariales y otros gastos asociados, supera en más de un 60% a los 37.500 euros que representan la media nacional. El informe atribuye estas condiciones a la elevada cualificación técnica de los perfiles que operan en este ámbito.



Irene Campo, cofundadora de Farma Leaders Talento, ha subrayado la relevancia de la información sectorial para los jóvenes en su etapa de orientación profesional. "El salario es uno de los aspectos que más preocupan a los jóvenes cuando empiezan a plantearse su futuro profesional, pero muchas veces desconocen las diferencias que existen entre sectores. Por eso es importante que, además de tener en cuenta sus intereses, conozcan qué oportunidades ofrecen las distintas industrias, qué perfiles necesita y cómo pueden evolucionar sus condiciones a medida que adquieren experiencia", ha señalado.



Los datos sectoriales corroboran esta brecha salarial. Un informe elaborado por Afi para Farmaindustria, con cifras de 2023, sitúa el salario medio en el sector farmacéutico en 45.720 euros brutos anuales, frente a los 26.556 euros de media nacional. Este nivel retributivo también supera a otros sectores industriales, como la industria química, con 38.818 euros, la automoción, con 33.237 euros, y la fabricación de maquinaria, con 32.290 euros.



La alta especialización es un factor clave en esta diferenciación. El 70% de los puestos de trabajo en el sector farmacéutico está ocupado por titulados superiores, una cifra que contrasta con el 46,3% de media nacional. Esta alta exigencia académica y técnica es fundamental para acceder a las oportunidades profesionales en la industria de la salud.



Más allá de la remuneración inicial, la progresión profesional depende de la experiencia, el dominio de idiomas y la adquisición continua de competencias. El Observatorio de Farma Leaders, basado en encuestas a más de 160 profesionales senior y directivos de 36 empresas, indica que el 90% de los consultados considera necesario un mayor compromiso de las empresas con la formación universitaria. Asimismo, un 75% de los expertos percibe que la formación académica actual presenta margen de mejora para alinearse con los requerimientos reales de las compañías.



Inés Martínez, cofundadora de Farma Leaders, enfatiza que la clave para la estabilidad y el crecimiento económico reside en la formación continua. "Dos personas pueden comenzar su trayectoria con salarios similares y encontrar oportunidades muy diferentes con el paso de los años. La clave está en conocer qué competencias demanda cada sector y apostar por una formación que permita seguir creciendo. Hoy, las empresas valoran especialmente a los profesionales capaces de adaptarse, aplicar sus conocimientos y aportar soluciones a necesidades reales", afirma.







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