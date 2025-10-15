Inesbe apuesta por la formación en moda con sus nuevos cursos de estilismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2025.-

El Instituto Español de Formación en Estética, Belleza y Moda, INESBE, ha anunciado el lanzamiento de dos programas formativos centrados en el estilismo de moda, reforzando así su compromiso con la capacitación especializada en el ámbito de la imagen personal. Esta iniciativa responde al creciente interés profesional por el sector de la moda y a la necesidad de contar con perfiles cualificados en áreas como el asesoramiento estético, la producción de contenidos visuales y la gestión de identidad a través del estilo. Ambas formaciones se imparten en modalidad online y están estructuradas en dos niveles diferenciados: inicial y avanzado.

Estilismo de moda nivel 1: Introducción a los principios fundamentales del estilo

El primer curso, Estilismo de Moda nivel 1, ofrece una base técnica y conceptual dirigida a personas que desean iniciarse en el sector o integrar el estilismo como competencia complementaria en su perfil profesional. El programa aborda los principios del análisis de imagen, la composición visual, la clasificación de estilos, el uso del color, la proporción y la lectura de tendencias.

El itinerario formativo se completa con contenidos orientados a la práctica profesional: organización de sesiones de fotos, trabajo colaborativo con equipos creativos y uso de herramientas propias del entorno editorial y comercial. Esta formación proporciona las claves necesarias para desenvolverse en ámbitos como agencias de moda, redes sociales, marcas emergentes o entornos relacionados con la comunicación visual.

Estilismo de Moda Nivel 2: profundización técnica y enfoque creativo

La propuesta de Estilismo de Moda nivel 2 está dirigida a quienes ya cuentan con conocimientos previos o han cursado el nivel introductorio. En este segundo tramo, el enfoque se centra en la especialización técnica y en el desarrollo de una mirada crítica y estratégica sobre la construcción de la imagen personal y colectiva.

El temario incluye análisis de códigos estéticos, diseño de identidad visual, referencias socioculturales, dirección de arte, estilismo editorial y creación de propuestas conceptuales aplicables en moda, publicidad o comunicación de marca. A través de una metodología orientada a la práctica reflexiva, este curso promueve una comprensión profunda del estilismo como herramienta narrativa y elemento de posicionamiento profesional.

Un paso firme hacia la profesionalización del estilismo en el ámbito formativo

Con el lanzamiento de estos dos cursos de Estilismo de Moda, INESBE amplía su oferta académica en el área de moda y consolida su papel como actor relevante en la formación especializada en estética, imagen y creatividad aplicada. Ambas propuestas permiten recorrer un itinerario coherente desde los fundamentos técnicos hasta el dominio de procesos más complejos, siempre con un enfoque pedagógico riguroso y adaptado a las demandas del entorno profesional contemporáneo.



Emisor: INESBE



Contacto: INESBE

Email de contacto: informacion@inesbe.com