La Inteligencia Aumentada; cuando la tecnología potencia lo humano

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Mientras el debate público sobre la inteligencia artificial oscila entre la fascinación y el miedo, una consultora española ha encontrado un tercer camino. Alex Moga, fundador de Consultoría de Tecnología Aplicada y formado en el MIT, lo llama Inteligencia Aumentada: la tecnología no como sustituto del talento humano, sino como el mayor amplificador de capacidades que han tenido jamás las personas y las organizaciones.

La Inteligencia Aumentada parte de una idea central: no se trata de que la máquina piense por nosotros, sino de que nos ayude a pensar mejor. Es la combinación de la capacidad cognitiva humana —juicio, creatividad, experiencia, liderazgo— con el poder computacional de la IA, que procesa datos, detecta patrones y automatiza tareas repetitivas. El resultado es un profesional más capaz, más rápido y con más tiempo para dedicarse a lo que realmente genera valor. No hay sustitución. Hay elevación.

Esta distinción no es solo filosófica. Tiene consecuencias prácticas e inmediatas que los datos del mercado hacen aún más relevantes. Según el informe de Deloitte 2025, elaborado con 1.854 ejecutivos europeos, la mayoría de las organizaciones tarda entre dos y cuatro años en obtener retorno satisfactorio de sus implementaciones de IA, y apenas el 6% lo consigue en menos de doce meses. Frente a este contexto, el modelo de Inteligencia Aumentada de Moga ha demostrado generar retornos significativos en tan solo cien días tras su implementación, situándolo en una categoría excepcional dentro del sector.

Con una sólida formación en el MIT y años de experiencia en más de diez sectores; de logística, servicios, industria, tecnología y administración pública, Moga ha entrenado a más de cien directivos tanto del ámbito privado como institucional a través de un programa de training de IA pionero en Europa. Su conclusión es tan clara como urgente: solo el cinco por ciento de los líderes empresariales e institucionales, según Estudio del MIT, obtiene retorno real con la IA. "La diferencia entre ese cinco por ciento y el resto no es tecnológica. Es de criterio, visión y capacidad de liderazgo", afirma Alex Moga

