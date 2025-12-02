El Internet por satélite de Serenae acerca también la cultura a la España rural

Cultura y conexión en el mundo rural - Serenae

Serenae impulsa una iniciativa cultural en el mundo rural gracias a su colaboración con Nextory

Vivir en el campo nunca debería significar renunciar a nada: ni a la conexión, ni a la salud digital… ni a la cultura. Ese es el punto de partida desde el que Serenae, compañía especializada en Internet por Satélite para hogares y empresas, anuncia una nueva iniciativa dirigida a llevar lectura, entretenimiento y contenido digital a miles de personas que viven en municipios donde hasta ahora acceder a servicios culturales era difícil o directamente imposible.



Gracias a su colaboración con Nextory, una plataforma que permite leer o escuchar ebooks, audiolibros y revistas incluso sin conexión, Serenae ofrecerá a clientes actuales y nuevos usuarios un periodo de acceso gratuito de entre 30 y 40 días. La finalidad no es promover una plataforma concreta, sino demostrar que la conectividad satelital abre la puerta a servicios culturales que antes solo estaban disponibles en las ciudades. La cultura ya no depende de dónde vivas: ahora llega a cada rincón de la España rural.



En palabras de Vanessa Cota, Directora de Marketing y Experienca del Cliente de Serenae, "Internet satelital no es solo velocidad, es la posibilidad real de acceder a oportunidades que antes estaban limitadas a los entornos urbanos. Desde teletrabajo y educación online hasta, ahora también, bibliotecas digitales y miles de libros y audiolibros al alcance de cualquier vecino de un pequeño municipio".



La cultura como herramienta de igualdad territorial

Durante años, residir en zonas rurales implicaba renunciar a bibliotecas, librerías o actividades culturales. La distancia física limitaba actividades tan básicas como comprar libros o disponer de recursos educativos para los hijos. Con la conexión satelital de Serenae, que llega al 100% del territorio, esa brecha cultural se reduce de forma drástica.



La posibilidad de descargar contenido y consumirlo offline —como ofrece Nextory— hace que incluso usuarios con un uso moderado de datos puedan acceder a lectura y entretenimiento sin depender de desplazamientos. "La tecnología satelital rompe la distancia: la cultura viene a ti", señalan desde la compañía



Este acceso no solo beneficia a lectores habituales. También permite que familias con hijos en edad escolar dispongan de recursos educativos y lecturas obligatorias sin tener que desplazarse al pueblo más cercano. Y para adultos, los audiolibros permiten convertir trayectos en coche o ratos de trabajo en el campo en momentos de aprendizaje o entretenimiento.



Conect@ y la visión integral de Serenae para los pueblos

Esta acción cultural se suma a otros servicios que la compañía ya ofrece para mejorar la calidad de vida en el entorno rural. Su App Serenae Conect@ permite a los clientes acceder a consultas online con médicos, veterinarios y abogados, reforzando su apuesta por hacer que quienes viven en zonas remotas tengan los mismos servicios que cualquier residente urbano.



La nueva iniciativa cultural es, por tanto, un paso natural dentro de esta visión: si la conectividad es la base, los servicios digitales son la verdadera herramienta para igualar oportunidades.



Mucho más que internet: una forma de vivir en el mundo rural sin renuncias

Los responsables de Serenae señalan que esta colaboración es solo un ejemplo del tipo de servicios que quieren acercar al territorio: "En Serenae trabajamos para que vivir en el campo no signifique renunciar a nada. Nuestro objetivo es democratizar el acceso no solo a internet, sino también a la cultura, la salud digital y los servicios esenciales. Internet satelital no es simplemente conexión: es libertad".



Con este tipo de iniciativas, Serenae continúa reforzando su papel como agente activo en la transformación del entorno rural, acercando servicios que tradicionalmente han estado concentrados en municipios más grandes. Conectividad, salud, cultura y servicios digitales: un ecosistema completo que permite que cada vez más personas puedan vivir donde quieren, con todas las facilidades que antes solo existían en las ciudades.



En esta misma línea, Serenae continúa explorando nuevas colaboraciones con entidades, proyectos y organizaciones que comparten su compromiso con el desarrollo del medio rural, convencida de que la conectividad cobra todo su sentido cuando se traduce en servicios, oportunidades y alianzas que mejoran la vida en los pueblos.







