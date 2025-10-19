La 'invasión zombie' en Los Arcos reúne a cerca de 300 jugadores

(Información remitida por la empresa firmante)

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anoche, desde las 22:00 horas y hasta las 04:00 horas, cientos de muertos vivientes recorrieron los pasillos del centro comercial sevillano, disparando su adrenalina, la acción y la supervivencia

“Survival Zombie ha ofrecido una velada perfecta para los participantes, quienes han disfrutado de una noche de ocio y diversión marcada por la actividad física, el trabajo en equipo y la competición sana”, explica el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz

La pasada noche, el centro comercial Los Arcos se convirtió en el escenario de una película de apocalipsis zombie. Cerca de 300 personas participaron en la primera experiencia ‘Survival Zombie’ de Los Arcos, un juego realista de seis horas de adrenalina, supervivencia y diversión, donde los jugadores intentaron escapar de los cientos de zombies que recorrían los pasillos del centro comercial.

Con las tiendas cerradas y los cierres bajados, el centro comercial creó el ambiente perfecto para que los jugadores disfrutaran de una noche de acción sobre el universo de los zombies con el máximo nivel de realismo, que comprendió desde las 22:00 hasta las 04:00 horas.

Según han explicado desde la organización del evento, “Los Arcos se convirtió anoche en el escenario de un apocalipsis zombie, donde el terror y la adrenalina marcaron un juego de rol en vivo que se presenta como la previa perfecta para Halloween”. Una noche protagonizada por ‘los muertos vivientes’ que ha atraído tanto a los sevillanos como a otros participantes provenientes de otras partes de España, convirtiéndose en un nuevo éxito que consolida a Survival Zombie como uno de los ‘real games’ referentes en la actualidad.

Un juego repleto de acción y adrenalina

Durante su experiencia en el juego, los participantes demostraron su agilidad y habilidad corriendo y escondiéndose para abrirse paso y huir de los zombies que les acechaban, a la vez que tenían que ir superando diferentes retos y pruebas. El objetivo de los jugadores que formaban parte del bando de los ‘humanos’ consistió en ‘sobrevivir’ a la invasión, mientras que el bando de los zombies debía centrar todos sus esfuerzos en atrapar a los humanos.

Los supervivientes que eran mordidos o cazados por los zombies pasaron a una zona de maquillaje que les caracterizaba de manera terrorífica para integrarse de nuevo en el juego, esta vez en el bando de los muertos vivientes. Como una de las novedades de las últimas ediciones, Survival Zombie ofrece a los zombies la posibilidad de volver a ser humanos si estos han sido infectados en una etapa muy temprana de la partida, así como otros comodines especiales que permiten al jugador anular la ‘zombificación’.

Toda la experiencia cobraba aún más realismo debido a una decoración y puesta en escena impactante para simular la escena de un lugar apocalíptico, donde participaron decenas de actores disfrazados y maquillados por profesionales. Los jugadores podían encontrarse tanto con ‘militares’ que les orientaban hacia los próximos puntos a los que debían acudir como con algunos zombies interpretados por actores que han recibido formación específica para ello, aumentando la experiencia de terror al moverse y gritar como lo harían estos seres.

Para el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, “Survival Zombie ha ofrecido una velada perfecta para los participantes, quienes han disfrutado de una noche de ocio y diversión marcada por la actividad física, el trabajo en equipo y la competición sana”. Ruiz también ha destacado “la idoneidad de Los Arcos como espacio para desarrollar el juego, no solo por su perfecta caracterización como ‘refugio zombie’ al cerrar todos sus locales, si no también por la seguridad que ofrece al ser un entorno correctamente delimitado y controlado”.

La edición celebrada en Los Arcos se ha convertido en la número 529 de las que ha celebrado ‘Survival Zombie’, que ha expandido su juego a tiempo real por todo el territorio nacional y prevé continuar a este ritmo gracias a la buena acogida de sus miles de participantes.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

