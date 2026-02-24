IvyBears estrena la primera serie de televisión infantil del mundo animada por inteligencia artificial

Se acabó la espera. Los IvyBears han llegado. - Moontrail Animation Studios

IvyBears lanza la primera serie de televisión infantil animada mediante IA, combinando creatividad humana y tecnología generativa para llevar a la pantalla las aventuras de sus icónicos personajes y ofrecer entretenimiento innovador para el público joven

Madrid, 24 de febrero de 2026.- IvyBears, la marca de gominolas vitamínicas líder en el mercado europeo, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de la primera serie de televisión animada para niños creada íntegramente mediante un proceso de producción basado en Inteligencia Artificial. Este hito histórico representa un avance estratégico y significativo en el uso de la tecnología generativa dentro del sector del entretenimiento familiar, estableciendo un nuevo estándar sobre cómo las marcas de consumo pueden evolucionar hacia la creación de contenido propio.



La serie, desarrollada por un equipo creativo humano especializado y guiada meticulosamente por la visión artística original de su fundador, ha sido producida utilizando herramientas generativas de última generación. Este enfoque híbrido ha permitido alcanzar ciclos de producción considerablemente más rápidos y una mayor agilidad operativa sin comprometer en ningún momento la profundidad de la narrativa ni la identidad visual de los personajes, elementos fundamentales que constituyen el núcleo de la marca IvyBears y su conexión con el público.



"Nuestra marca y nuestros productos nacieron originalmente de estos personajes; llevarlos a la pantalla siempre fue una parte fundamental de nuestra visión a largo plazo", afirma Kaan Haylaz, fundador de IvyBears. "El uso estratégico de tecnología creativa de próxima generación nos ha permitido alcanzar este ambicioso objetivo con una eficiencia sin precedentes, manteniéndonos en todo momento fieles a la esencia creativa original que nuestra comunidad ya conoce y valora".



La serie narra las aventuras de los icónicos personajes de IvyBears en historias diseñadas específicamente para entretener, educar e inspirar al público joven a nivel global. Según el plan de lanzamiento oficial, el primer capítulo se estrenará durante el mes de abril, y se lanzarán nuevos episodios de forma mensual a través de los canales digitales oficiales de la marca para asegurar un compromiso constante con sus seguidores.



IvyBears es la marca líder de gominolas vitamínicas en el sector europeo de la salud y el bienestar. Tras consolidar su éxito y liderazgo en el mercado sanitario, la compañía se expande ahora hacia la industria del entretenimiento global a través de su estudio propio, Moontrail. Este estudio se sitúa a la vanguardia del sector, combinando de manera experta la creatividad humana con tecnología de producción generativa avanzada para redefinir la narrativa moderna.

