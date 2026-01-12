Jelliby abre oficina en LATAM para reforzar la proximidad con sus clientes en la región

Oriol Ramon - MANAGING PARTER LATAM

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva sede está ubicada en Ciudad de México y permitirá a la consultora estratégica digital consolidar su crecimiento en el mercado latinoamericano.

Oriol Ramon, profesional con más de 15 años de experiencia en marketing digital, finanzas, travel y ventas online, dirigirá la operación regional.

La apertura responde al aumento de proyectos internacionales y a la voluntad de Jelliby de mejorar el acompañamiento a sus clientes en un mercado en plena expansión digital.

Barcelona, 12 de enero de 2026.

Jelliby, consultora estratégica digital con sedes en Barcelona y Madrid, anuncia la apertura de una nueva oficina en Latinoamérica con el objetivo de reforzar su presencia internacional, expandir el negocio y ofrecer un acompañamiento más cercano a los clientes del continente.

La nueva operación estará dirigida por Oriol Ramon, especialista en estrategia y marketing digital con una amplia trayectoria en Europa y LATAM. Con más de quince años de experiencia en sectores como banca, travel, hospitality y e-commerce, Ramon ha liderado proyectos de performance, digitalización empresarial y crecimiento comercial en compañías internacionales como Banco Sabadell, Cofidis, TIG Global (Londres) o The Excellence Collection.

“Después de varios años trabajando en Latinoamérica, abrir la oficina de Jelliby es una oportunidad para conectar mejor con el mercado, entender su ritmo y acompañar a nuestros clientes desde una proximidad real. La región está viviendo un momento clave en digitalización y Jelliby quiere estar presente para aportar método, estrategia y visión”, afirma Oriol Ramon, Managing Partner Jelliby LATAM.

La expansión se enmarca en el crecimiento sostenido de la compañía en los últimos años, con un aumento significativo de proyectos de innovación digital, consultoría estratégica, inteligencia artificial y marketing de performance en mercados internacionales.

“La apertura en LATAM es un paso natural en la evolución de Jelliby. Llevamos tiempo trabajando con clientes internacionales y esta nueva sede nos permitirá responder con más agilidad y ofrecer un servicio aún más cercano. Oriol es la persona ideal para liderar esta etapa, por su visión, su experiencia y su capacidad de construir equipos y negocio”, señala Xavier Pérez, uno de los socios cofundadores de Jelliby.

Con esta apertura, Jelliby refuerza su ambición de convertirse en un partner estratégico global, capaz de acompañar a organizaciones que buscan acelerar su crecimiento, profesionalizar su digitalización y activar modelos de marketing más eficientes en mercados altamente competitivos.

Sobre Jelliby

Jelliby es una consultora estratégica digital con oficinas en Barcelona, Madrid y ahora Ciudad de México. Su enfoque combina creatividad, datos y tecnología para ayudar a empresas de todos los tamaños a diseñar estrategias de crecimiento, optimizar su presencia digital y activar modelos de marketing y comunicación orientados a resultados.

La compañía trabaja con organizaciones nacionales e internacionales en ámbitos como innovación digital, paid media, inteligencia artificial, content strategy, performance, experiencia de usuario y consultoría de marketing. Entre sus clientes globales destacan Banco Sabadell, Santander Consumer Finance, AstraZeneca, Unilabs, Henkel o MM Group.

www.jelliby.com