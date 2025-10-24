Joyería Nicols celebra su aniversario con los mejores precios del año

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 24 al 26 de octubre, la firma madrileña celebra el cumpleaños de su fundador con una edición especial del Aniversario Nicols, que ofrece descuentos exclusivos en una selección de joyas y relojes

Madrid, 24 de octubre de 2025.- El último fin de semana de octubre, Joyería Nicols celebra su evento más esperado del año, el Aniversario Nicols, en honor al cumpleaños de su fundador, Vicente Nicolás.



Tres días para rendir homenaje al legado familiar, a la pasión por el oficio y al arte de la joyería hecha a mano en Madrid, con descuentos exclusivos en una selección de joyas y relojes, disponibles tanto en boutiques como en www.nicols.es.



En esta edición, Nicols celebra el amor, la artesanía y la tradición joyera madrileña con condiciones especiales en una cuidada selección de piezas.

Los clientes podrán descubrir joyas elaboradas con el cuidado, la calidad y el diseño que caracterizan a la firma desde 1917, con colecciones que celebran el amor a través de sus anillos de compromiso, así como piezas únicas de alta joyería.



"En Nicols celebramos el amor, pero también la tradición joyera que llevamos en las manos desde hace más de un siglo. Y no hay mejor forma de hacerlo que compartiendo con nuestros clientes los mejores precios del año", declara Dani Nicols, CMO de Joyería.



Cada joya Nicols se diseña y fabrica artesanalmente en su taller de Madrid, uniendo técnicas tradicionales con la innovación contemporánea. Oro, diamantes y piedras preciosas se transforman en piezas únicas que reflejan el brillo del amor y del tiempo.



La celebración se extiende también al universo de la relojería. Nicols ofrecerá precios especiales en una selección de modelos y marcas, pensados para quienes valoran la precisión, el estilo y la durabilidad de un reloj bien hecho.



Más allá de las ofertas, el Aniversario Nicols es una invitación a vivir la experiencia de una joyería cercana, emocional y artesanal. Una celebración abierta a todos los que creen que el amor y el tiempo se celebran con piezas que duran toda la vida.



Del 24 al 26 de octubre, los clientes podrán descubrir precios especiales en una selección de joyas y relojes en las boutiques de Nicols y en www.nicols.es.







