Juan Pablo Sánchez Gasque lanza un nuevo sistema de trazabilidad ética para operaciones energéticas

El CEO de Black Star Petroleum presenta un mecanismo interno pionero para auditar en tiempo real el impacto social y ambiental de cada proceso operativo

Madrid, 29 de julio de 2025.- Juan Pablo Sánchez Gasque, CEO de Black Star Petroleum, ha anunciado la implementación de un nuevo sistema interno de trazabilidad ética que permitirá supervisar de forma más clara y ordenada el impacto social y ambiental de las operaciones energéticas.



El sistema, desarrollado con el equipo técnico de la compañía, busca mejorar la documentación, centralizar la información operativa y facilitar auditorías externas en procesos como refinación, transporte y almacenamiento.



"La rentabilidad no puede ser el único parámetro. Cada decisión debe tener detrás una explicación ética y una gestión responsable con el entorno", afirmó Juan Pablo Sánchez Gasque durante la presentación.



La herramienta registrará información clave sobre consumo de recursos, relación con comunidades locales y cumplimiento normativo, y permitirá que diferentes áreas de la empresa accedan a datos actualizados en un mismo entorno digital.



Aunque el sistema está diseñado principalmente para uso interno, se prevé que parte de la información pueda ser compartida con socios estratégicos y organismos de control para dar mayor visibilidad a las prácticas de sostenibilidad y cumplimiento.



"La trazabilidad ética no debe verse como un añadido, sino como un requisito natural en un sector que opera en territorios sensibles y con alto impacto social", explicó Sánchez Gasque.



En esta primera etapa, la herramienta se aplicará en las principales unidades logísticas y de transporte, con el objetivo de simplificar los reportes y estandarizar procedimientos. Posteriormente, se evaluará su extensión al resto de operaciones.



La iniciativa también servirá como base para futuras certificaciones ambientales y de calidad operativa, algo que la compañía considera clave para fortalecer la confianza con administraciones públicas y comunidades locales.



Una gestión más técnica y humana



Para Juan Pablo Sánchez Gasque, este proyecto representa un cambio de mentalidad en la forma de gestionar empresas energéticas:



"No basta con cumplir lo que exige la normativa. Debemos ser capaces de explicar cómo trabajamos, por qué lo hacemos así y cuál es el impacto real de cada decisión".



La implementación completa del sistema se realizará de forma progresiva, priorizando las áreas de mayor actividad. Según el CEO, más que un avance tecnológico, se trata de un paso hacia una gestión con más responsabilidad y coherencia interna.







