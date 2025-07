Kachopo King presenta en Lanzadera su Foodtruck franquiciable con 500 cachopos vendidos en su estreno

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca sorprende en Valencia con una propuesta gastronómica móvil, rentable y pensada para emprendedores que quieren salir del modelo hostelero tradicional

Valencia, 10 de julio de 2025.- Kachopo King, la marca especializada en cachopos gourmet que está reinventando el concepto de fast food en España, ha presentado en el espacio Lanzadera (Valencia) su nueva línea de negocio: Kachopo King Street Edition, una Foodtruck bajo modelo franquiciable.



Más de 100 personas asistieron al evento de presentación, que culminó con una original cata a ciegas organizada por Akelarre Agencia Creativa. La nueva línea ya ha sido validada con cifras: 500 cachopos vendidos en su primer festival en un único fin de semana, confirmando así su potencial como negocio rentable y escalable.



"Kachopo King Street Edition": gastronomía nómada con alma asturiana

Durante el evento, David Valderrey, CEO de Kachopo King, presentó esta nueva vía de expansión como "una oportunidad para quienes quieren emprender en gastronomía sin atarse a un local fijo ni asumir los costes tradicionales de la hostelería".



Kachopo King Street Edition permite operar en festivales, eventos, zonas turísticas o calles con alta afluencia sin consumo mínimo cuando no está activa, lo que la convierte en una opción flexible y muy competitiva.



"Queremos que cualquier persona apasionada por la cocina pueda llevar Kachopo King allá donde quiera. Es un modelo realista, emocionante y con retorno demostrado", afirmó Valderrey.



La cata a ciegas: una experiencia sensorial que enamoró

La jornada finalizó con una experiencia dirigida por Akelarre Agencia Creativa, que invitó a los asistentes a degustar distintas variedades de cachopo sin saber cuál era cuál. Todas las opciones obtuvieron valoraciones muy positivas, siendo la variedad "Pío Pío" (pollo, bacon y doble queso Edam) la más votada por su equilibrio entre sabor y textura.



"Fue una experiencia que conectó directamente con el paladar. Las reacciones fueron espontáneas, honestas y muy potentes para validar el producto", explican desde Akelarre.



Acerca de Kachopo King

Kachopo King es una marca española especializada en cachopos premium que combina tradición asturiana con formatos modernos y escalables como delivery, take away y ahora, el modelo de Foodtruck Street Edition. Con un enfoque claro hacia la innovación, la marca apuesta por democratizar el acceso a la cocina de calidad en cualquier rincón de España.



Enlaces de interés



• www.kachopoking.es



• Instagram oficial



• https://kachopokingstreetedition.com/



Emisor: Kachopo King

Contacto

Nombre contacto: David Valderrey

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: 684 314415