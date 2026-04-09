Kapsch TrafficCom entrega el proyecto de zona de bajas emisiones en España

Proyecto de zona de bajas emisiones en España - Kapsch TrafficCom AG

(Información remitida por la empresa firmante)

Kapsch TrafficCom ha completado con éxito la implementación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en Castelló de la Plana, una ciudad de 171,000 habitantes en la costa mediterránea

Madrid, 9 de abril de 2026.- El proyecto, con un presupuesto de 1,52 millones de euros, comenzó en diciembre de 2022. Esto marca un hito significativo en los esfuerzos de la ciudad por mejorar la sostenibilidad urbana y la calidad del aire.



"El proyecto ha presentado desafíos únicos, como la adaptación a complejas normativas municipales y la integración de tecnologías innovadoras, como soluciones de señalización combinadas fijas y variables", dijo Juan Zamakona, vicepresidente y director general de Kapsch TrafficCom para Iberia. "Nuestra estrecha colaboración con el Ayuntamiento nos permitió afrontar estos retos con eficacia, proporcionando una solución personalizada que se ajusta a la visión de Castelló de la Plana para un futuro sostenible".



Las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Castelló de la Plana

Kapsch TrafficCom ha proporcionado una solución integral que abarca diversos componentes tecnológicos para identificar los vehículos que entran y salen de la ZBE, así como el software para operar y supervisar las ZBE e integrar en el sistema de gestión de la movilidad de la ciudad.



El sistema incluye un sistema de reconocimiento de matrículas, sensores de calidad del aire, sensores de nivel sonoro y un sistema de señalización para informar al usuario. Los puntos de entrada y salida de las ZBE están monitoreados por 45 cámaras de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que son capaces de leer las matrículas de los vehículos y realizar análisis de vídeo para clasificar los tipos de vehículos, como camiones, autobuses, furgonetas, coches, motocicletas y ciclomotores. Además, cuentan con otras 6 cámaras OCR ubicadas en aparcamientos públicos de dentro de la ZBE para el control de los vehículos que entren a dichos aparcamientos.



Se han instalado 24 sensores para medir la contaminación atmosférica y los niveles de ruido en áreas de alto tráfico y en lugares sensibles, como escuelas. Los datos se han integrado en el sistema de gestión de la movilidad de la ciudad. Además, se ha actualizado el sistema de gestión existente, basado en el paquete EcoTrafiX™ de Kapsch TrafficCom, que actualmente regula y gestiona el tráfico en la ciudad, incorporando nuevas herramientas y datos adicionales que mejorarán las estrategias de control del tráfico multimodal.



En los accesos a las ZBE, se han instalado 22 señales de mensaje fijo y variable con paneles LED integrados que informan sobre las restricciones de acceso a la zona y muestran datos sobre la calidad del aire, entre otros indicadores. Fuera de las ZBE, otros 10 paneles LED informativos proporcionan actualizaciones a los usuarios. Asimismo, el sistema incluye una aplicación móvil dedicada para facilitar la autorización de los usuarios y ofrecer información sobre las ZBE a los ciudadanos.



Un referente internacional

Los beneficios del proyecto se extienden tanto al público como a las autoridades locales. Los residentes experimentarán una mejor calidad del aire, una experiencia de tráfico urbano e incentivos para optar por medios de transporte sostenibles. Para las autoridades, la ZBE contribuye al cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre emisiones contaminantes y calidad del aire, reduce los costos asociados a la salud pública y posiciona a la ciudad como un referente en desarrollo urbano inteligente.



El proyecto posicionará la ZBE de Castelló de la Plana como un referente en sostenibilidad y desarrollo urbano inteligente en España y la Unión Europea y aumentará la calidad de vida de sus ciudadanos en los próximos años. La iniciativa fue financiada conjuntamente a través de los fondos europeos "Next Generation" como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Más información: Prensa / Kapsch TrafficCom



Acerca de Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico. Con sus soluciones integrales, cubre toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas.



Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Más de 3,000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 530 millones de euros en el año fiscal 2024/25.

Contacto

Emisor: Kapsch TrafficCom

Nombre contacto: Sandra Bijelic

Descripción contacto: Responsable de Comunicaciones Corporativas en Kapsch TrafficCom AG

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