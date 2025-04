Karbon-X Corp. anuncia su graduación en el Mercado OTCQX

Karbon-X Project Inc.

Representa una mejora desde el OTCQB Venture Market y marca un hito clave en el continuo crecimiento de la empresa

Madrid, 3 de abril de 2025.- Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X o la Compañía) se complace en anunciar que sus acciones ordinarias cotizan ahora en el OTCQX Best Market bajo el símbolo KARX. Esto representa una mejora desde el OTCQB Venture Market y marca un hito clave en el continuo crecimiento de la Compañía



El mercado OTCQX es el nivel más alto de los mercados OTC estadounidenses y está diseñado para empresas consolidadas y orientadas a los inversores. Se espera que la cotización en el OTCQX mejore la visibilidad de la empresa y la accesibilidad de los inversores estadounidenses.



"Estamos orgullosos de haber dado el siguiente paso en nuestra presencia en el mercado", ha declarado Chad Clovis, Consejero Delegado de Karbon-X Corp. "Esta mejora refuerza nuestra exposición en los mercados de capitales de EE.UU. y refleja el progreso continuo de nuestro equipo en la construcción de un negocio creíble, impulsado por la sostenibilidad. Estamos entusiasmados con la mayor oportunidad que esto supone para conectar con inversores y socios afines".



Sobre Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. es una empresa centrada en la sostenibilidad que ofrece soluciones medioambientales completas para particulares y empresas. Mediante herramientas accesibles, asociaciones estratégicas y enfoques basados en datos, Karbon-X ayuda a organizaciones y consumidores a tomar medidas significativas contra el cambio climático y a reducir su impacto ambiental.



Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene manifestaciones de futuro, incluidas (aunque no de forma exclusiva) las expectativas relacionadas con las posibles ventajas de incorporarse al mercado OTCQX, la estrategia empresarial, los planes de crecimiento y el posicionamiento en el mercado. Estas afirmaciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente. Las declaraciones prospectivas están sujetas a cambios, y Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley.



Emisor: Karbon-X Corp.

Contacto

Nombre contacto: Chad Clovis

Descripción contacto: Karbon-X Project Inc.

Teléfono de contacto: +1 778-256-5730