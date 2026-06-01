Karbon-X presentará en la Small Cap Growth Virtual Investor Conference el próximo 4 de junio

Participación en Small Cap Growth Virtual Investor Conference - Karbon-X Corp.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía invita a inversores particulares e institucionales, así como a asesores y analistas, a asistir al evento online a través de VirtualInvestorConferences.com

Madrid, 1 de junio de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX), con sede en Calgary (Alberta) y centrada en los mercados globales de carbono y las soluciones de infraestructura climática, anunció hoy que Chad Clovis, Chief Executive Officer, realizará una presentación en directo durante la Small Cap Growth Virtual Investor Conference organizada por VirtualInvestorConferences.com el próximo 4 de junio de 2026.



Fecha: 4 de junio.

Hora: 10:00 AM ET.



Registrarse aquí.



Disponible para reuniones individuales (1x1): del 5 al 9 de junio.

Programar reuniones 1x1 aquí.



Se tratará de un evento interactivo online en directo en el que los inversores estarán invitados a formular preguntas a la compañía en tiempo real. Aquellos asistentes que no puedan conectarse en directo el día de la conferencia podrán acceder posteriormente a una grabación archivada del webcast.



Se recomienda a los inversores online registrarse con antelación y realizar la comprobación del sistema para agilizar su participación y recibir actualizaciones del evento.



Más información sobre el evento en www.virtualinvestorconferences.com.



Aspectos destacados recientes de la compañía



• Registró unos ingresos de 60,8 millones de dólares (USD) durante los nueve meses finalizados el 28 de febrero de 2026, reflejando una expansión comercial continuada en los mercados de carbono regulados y voluntarios.



• Amplió su participación en mercados de Norteamérica, Europa, Asia y África, con una actividad creciente en mercados regulados, incluidos Canadá y el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS).



• Continuó avanzando en iniciativas estratégicas de desarrollo de proyectos de carbono en múltiples mercados internacionales, abarcando tanto soluciones basadas en la naturaleza como tecnologías innovadoras.



• Reforzó la plataforma operativa de Karbon-X mediante adquisiciones estratégicas, la ampliación de su infraestructura de trading y la inversión continuada en tecnologías digitales para los mercados de carbono.



• Mantuvo el crecimiento de sus alianzas estratégicas y de su visibilidad de marca gracias a colaboraciones con organizaciones como los Edmonton Oilers, Hockey Canada y los Detroit Red Wings y Detroit Tigers.



Sobre Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una compañía cotizada de infraestructura de carbono que impulsa soluciones climáticas globales tanto en mercados regulados como voluntarios. A través del comercio de créditos de carbono, la originación de proyectos y el asesoramiento estratégico, Karbon-X permite a empresas e instituciones de todo el mundo cumplir con las normativas medioambientales en evolución y alcanzar resultados de sostenibilidad medibles.



La plataforma integrada de la compañía combina experiencia de mercado, carteras de proyectos verificados y estrategias innovadoras de carbono para generar un impacto escalable preservando al mismo tiempo el valor para los accionistas.



Para más información, visitar www.karbon-x.com.



Sobre Virtual Investor Conferences

Virtual Investor Conferences (VIC) es la principal serie de conferencias para inversores de carácter propietario que ofrece un foro interactivo para que las compañías cotizadas presenten directamente sus propuestas a los inversores de manera fluida.



Al proporcionar una solución de interacción con inversores en tiempo real, VIC está específicamente diseñada para ofrecer a las compañías un acceso más eficiente a la comunidad inversora. Replicando los principales elementos de una conferencia presencial para inversores, VIC proporciona a las empresas mayores capacidades para conectar con inversores, programar reuniones individuales dirigidas y enriquecer sus presentaciones mediante contenido dinámico en vídeo.



Impulsando un nuevo nivel de relación con los inversores, Virtual Investor Conferences ofrece soluciones líderes de comunicación corporativa a una red global de inversores minoristas e institucionales.

Contacto

Emisor: Karbon-X Corp.

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X Corp.

Teléfono de contacto: +1 403 852 5887



