KAYAK revela los diez destinos más económicos para el puente de diciembre

Los viajeros españoles pueden encontrar vuelos de ida y vuelta a las principales ciudades europeas por menos de 200 €, si bien Milán lidera el ranking de los destinos más económicos con vuelos de ida y vuelta por 87 € de media. París y Londres son los dos destinos que muestran las mayores caídas de precios en comparación con el puente de diciembre del pasado año, con precios medios de vuelos un 20 % y un 19 % más bajos que en 2024

Los puentes son una breve, pero gran oportunidad para recargar pilas y explorar y, con la cuenta atrás para el puente de diciembre ya en marcha, son muchos los españoles que aprovechan este momento para planear una escapada antes de que llegue el ajetreo de las fiestas.



KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, revela los diez destinos más económicos para el puente de diciembre de este año, con precios de vuelos entre 87 € y 193 €. Además, el motor de búsqueda señala los dos destinos que ofrecen mayor oportunidad para ahorrar: París y Londres, dos favoritos atemporales con precios medios de vuelos un 20 % y un 19 % más bajos que en 2024.



Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, añade: "El puente de diciembre es uno de los mejores momentos para viajar antes de la ajetreada temporada navideña. Este año los viajeros pueden encontrar tarifas medias de vuelo de ida y vuelta por debajo de los 200 € a destinos europeos, lo que supone una gran oportunidad para que reserven una escapada sin gastar de más".



Los 10 destinos más económicos de KAYAK para este puente de diciembre

Europa destaca este puente de diciembre con opciones económicas que van desde Milán y Roma en Italia hasta iconos invernales como Viena y Bruselas, además de destinos más cercanos como Madrid.



1. Milán, Italia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 87 €



2. Madrid, España • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 98 €



3. Londres, Reino Unido • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 125 €



4. Lisboa, Portugal • ​​​​​​​Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 132 €



5. Roma, Italia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 159 €



6. París, Francia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 159 €



7. Bruselas, Bélgica • ​​​​​​​​​​​​​​Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 160 €



8. Berlín, Alemania • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 172 €



9. Ámsterdam, Países Bajos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 181 €



10. Viena, Austria • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el puente de diciembre de 2025: 193 €





KAYAK TIP: Para los viajeros que saben reconocer un ahorro cuando lo ven, París y Londres no solo son los destinos con mayores descuentos de este puente de diciembre, sino que también destacan por sus estancias hoteleras asequibles, con tarifas medias por noche de 107 € en Londres y 106 € en París. Para aquellos que buscan disfrutar de los mercadillos navideños, Budapest, Basilea o Praga también son opciones muy interesantes, con precios medios de vuelo de 206 €, 257 € y 268 €, respectivamente.



Más allá de Europa: escapadas de larga distancia que merecen la pena

El puente de diciembre también es la oportunidad perfecta para realizar ese último viaje pendiente antes de que termine el año. Para aquellos viajeros interesados en explorar nuevos destinos un poco más lejos de casa, Estados Unidos y Latinoamérica ofrecen opciones atractivas que no supondrán un gran gasto. Según los datos de KAYAK, Nueva York, Bogotá y Lima son excelentes destinos con precios medios de vuelo de 450 €, 862 € y 894 €, respectivamente.

