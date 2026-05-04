Kleinson y la necesidad de transformar la formación en una capacidad de decisión bajo presión - Consultora Kleinson

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026.- La estabilidad de las rutas comerciales ha dejado de ser una constante para convertirse en una variable de riesgo que las empresas españolas deben gestionar con una precisión casi quirúrgica. El reciente desplome del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de buques ha caído de manera drástica en apenas un mes de acuerdo a los datos de la UNCTAD, no representa únicamente un problema de logística o un incremento de los costes energéticos. Esta perturbación en uno de los puntos neurálgicos del comercio global ha destapado una vulnerabilidad que a menudo permanece invisible en las hojas de balance: la fragilidad de las relaciones internacionales cuando estas no se asientan sobre una base sólida de entendimiento cultural. En mercados donde la geopolítica dicta el ritmo de las operaciones, la capacidad de los equipos para interpretar el contexto y adaptarse a las sensibilidades locales se convierte en el verdadero motor de la continuidad operativa.

El valor estratégico de la inteligencia cultural en entornos de crisis

En este escenario de alta volatilidad, la preparación de los profesionales que operan en mercados exteriores ha pasado de considerarse un complemento secundario a ser una capacidad estratégica de primer orden. Durante años, la expansión internacional se ha centrado en el dominio lingüístico o en la eficiencia financiera, pero la realidad actual demuestra que estas herramientas son insuficientes cuando las reglas del juego cambian de forma imprevista. En regiones como el Golfo Pérsico, donde la confianza personal es el cimiento de cualquier acuerdo comercial, una gestión de crisis basada exclusivamente en criterios técnicos puede derivar en una ruptura irreversible de la colaboración. La inteligencia cultural permite a las organizaciones leer entre líneas y comprender los silencios y los tiempos de negociación de sus interlocutores, evitando que un retraso en la cadena de suministro se transforme en una crisis de confianza.

'El reto no está en entender el mercado en condiciones normales, sino en saber actuar cuando el contexto cambia y no existe una referencia clara, especialmente cuando las empresas deben renegociar condiciones o buscar alternativas logísticas en entornos de incertidumbre, lo que exige convertir la formación en una capacidad real de toma de decisiones bajo presión', señala Iñaki Nieto, experto en internacionalización y desarrollo de equipos en Kleinson.

Madurez corporativa frente a la incertidumbre del mercado global

La inversión en el rendimiento de los equipos internacionales debe entenderse como un seguro de vida para la empresa en el siglo XXI. La transición de los modelos de producción tradicionales hacia planteamientos de mayor seguridad ante imprevistos exige una flexibilidad que solo se logra a través del conocimiento profundo de la otra parte. En este contexto, algunas organizaciones están empezando a abordar este desarrollo mediante enfoques específicos como el International Performance Training, orientados a mejorar cómo los equipos actúan en situaciones reales de negocio en entornos internacionales. No se trata simplemente de evitar errores de protocolo, sino de construir un marco de colaboración donde la comunicación fluya de acuerdo a las expectativas de cada cultura, minimizando así las reclamaciones y los malentendidos que suelen aflorar en momentos de tensión. Las organizaciones que lideran sus sectores en el extranjero son aquellas que han entendido que el capital humano, reforzado con habilidades interculturales, es el único activo capaz de amortiguar el impacto de una crisis geopolítica.

En definitiva, la capacidad de una compañía para mantenerse a flote en aguas turbulentas depende directamente de la autonomía y seguridad de sus equipos en el terreno. La inteligencia cultural ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una competencia profesional que marca la diferencia entre el éxito y el repliegue. Apostar por un desarrollo estratégico que contemple la sensibilidad cultural es, hoy en día, la decisión más pragmática para cualquier empresa que aspire a una presencia sólida y duradera en el mercado global. En un mundo donde lo imprevisto es la norma, la cercanía y la interpretación humana siguen siendo las herramientas más eficaces para garantizar la supervivencia del negocio.

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