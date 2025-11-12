Konecta, galardonada con el Premio SERES 2025 por impulsar la empleabilidad a través del Hub Empleo Verde

(Información remitida por la empresa firmante)

Konecta ha sido reconocida, a través de su Fundación, por su compromiso con la inclusión social y la empleabilidad sostenible, impulsada a través de su proyecto Hub Empleo Verde

Madrid, 12 de noviembre de 2025.-

Konecta -líder mundial en experiencia del cliente (CX) y servicios digitales- ha sido distinguida por Fundación SERES, junto a MasOrange y Rodilla, a través de Konecta Foundation, con uno de los Premios SERES 2025. El motivo del reconocimiento ha sido su proyecto Hub Empleo Verde, una iniciativa, en colaboración con JPMorganChase y Fundación Endesa, que impulsa la empleabilidad de jóvenes y colectivos vulnerables en sectores vinculados a la transición ecológica y la sostenibilidad. Las tres entidades comparten el compromiso con una transición energética justa e inclusiva.



Desde su creación en 2021, el Hub Empleo Verde ha logrado sensibilizar a más de 2.800 personas, facilitando 785 itinerarios formativos a medida y consiguiendo 178 inserciones laborales en empleos con futuro. Además, se han realizado 8 talleres de emprendimiento con más de 100 participantes formados en autoempleo sostenible. Todo ello a través de una red de colaboración consolidada: 110 entidades sociales, 325 empresas, 78 universidades y centros de formación y 92 administraciones públicas implicadas activamente.



Otro pilar innovador del programa son los LAB de Investigación y Retos Sostenibles, donde se plantean desafíos relacionados con el medioambiente, se cocrean soluciones y se promueve el aprendizaje compartido. Como resultado, ya se han completado cinco retos sostenibles que promueven la economía circular, la creación de huertos urbanos, el reciclaje tecnológico o reducir el desperdicio alimentario.



El premio fue recogido por Julio Meseguer, managing director y co-responsable de Banca Corporativa J.P. Morgan España y María Malaxechevarria, directora general de Fundación Endesa, junto a José María Pacheco, presidente de Konecta, quien destacó: "creemos firmemente que la empleabilidad de jóvenes y personas vulnerables en empleos sostenibles es una auténtica palanca de transformación social. El Hub Empleo Verde demuestra que la colaboración entre empresa, sector social e instituciones públicas puede generar oportunidades reales de futuro. Agradecemos profundamente este reconocimiento de Fundación SERES, que refuerza nuestra convicción y nuestro compromiso con un modelo empresarial que une rentabilidad e impacto social".



De este modo, el Premio SERES 2025 reafirma el Hub Empleo Verde como un modelo de impacto social replicable, que conecta las necesidades del mercado laboral verde con el talento de quienes más lo necesitan. Al ser un referente en innovación social en el ámbito de la empleabilidad, la sostenibilidad y la inclusión, este proyecto supone un impulso para Konecta a la hora de continuar ampliando su impacto y seguir apostando por proyectos que construyen una sociedad más justa, inclusiva y preparada para los desafíos del siglo XXI.



Igualmente, gracias al apoyo del equipo directivo de Konecta y de su Fundación, el Hub se ha integrado como un eje estratégico dentro de la compañía, involucrando a diversas áreas internas y ampliando su alcance territorial con su reciente expansión a Andalucía.



