Kontent.ai nombra a Mark Greenaway como CEO para impulsar la próxima fase de la IA en contenido empresarial

Kontent.ai nombra a Mark Greenaway como CEO - Kontent.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

República Checa, 28 de abril de 2026.-

La compañía apuesta por escalar su CMS agéntico y transformar la gestión de contenidos en grandes organizaciones mediante inteligencia artificial

Kontent.ai ha nombrado a Mark Greenaway como director ejecutivo, mientras la compañía busca escalar su CMS agéntico y transformar las operaciones de contenido para sus clientes.



Greenaway aporta una trayectoria en el escalado de empresas y la dirección de equipos globales de alto rendimiento, con un enfoque en entornos empresariales donde el contenido es tanto un activo de marketing como un motor crítico de crecimiento, cumplimiento normativo y experiencia del cliente.



Con este nombramiento, el fundador de Kontent.ai, Petr Palas, regresa a su puesto en el consejo de administración de Kontent.ai y continuará apoyando el negocio que lanzó en 2022 como una escisión exitosa de Kentico.



Kontent.ai lanzó recientemente su nueva generación de CMS agéntico con la introducción de Expert Agents. Estos agentes están integrados directamente en los flujos de trabajo para gestionar de forma continua tareas operativas como la gobernanza, la optimización de motores de búsqueda y generación (LLM), la traducción y la gestión del ciclo de vida, tareas que normalmente requieren un esfuerzo manual y coordinación significativos.



Las organizaciones que utilizan Kontent.ai ya están reduciendo el esfuerzo manual en más de un 70 %, acelerando el tiempo de salida al mercado y mejorando el rendimiento y la consistencia del contenido en entornos amplios y multimercado.



Este momento es diferente: las empresas ya no tienen dificultades para crear contenido. "La mayoría de las organizaciones no tienen un problema de contenido. Tienen un problema de operaciones", afirmó Greenaway. "El contenido es uno de los activos más grandes y menos gestionados en la empresa. Impulsa la adquisición, la conversión y la retención, pero todavía se gestiona mediante procesos manuales que no escalan".



El resultado no es solo eficiencia, sino un impacto empresarial medible.



Para Greenaway, la oportunidad se sitúa en la intersección entre escala y presión.



"Se pide a las empresas que hagan más con menos, que se muevan más rápido y que reduzcan el riesgo al mismo tiempo", afirmó. "El contenido está justo en el centro de todo eso. Si puedes operarlo mejor, desbloqueas crecimiento, mejoras la eficiencia y reduces la exposición simultáneamente".



Aunque gran parte de la conversación sobre IA se ha centrado en la creación de contenido, Greenaway observa un cambio hacia el impacto operativo.



"La IA ha facilitado la producción de contenido, pero eso es solo una parte de la ecuación", señaló. "El valor real proviene de la eficacia con la que ese contenido se gestiona, gobierna y optimiza a lo largo del tiempo. Ahí es donde están las ganancias".



Su nombramiento señala la intención de Kontent.ai de liderar ese cambio, posicionando el CMS agéntico como un sistema para gestionar operaciones de contenido a escala.



"Las empresas que hagan esto bien tendrán una ventaja estructural", añadió Greenaway. "Se moverán más rápido, operarán de forma más eficiente y obtendrán más valor del contenido que ya tienen".



Sobre Kontent.ai

Kontent.ai es el primer CMS agéntico del mundo y la única plataforma que ayuda a las organizaciones a gestionar contenido de forma inteligente a escala. Al integrar agentes de IA en los flujos de trabajo de contenido, Kontent.ai permite a las organizaciones automatizar operaciones, aplicar gobernanza y acelerar el tiempo de salida al mercado sin aumentar la plantilla.



Diseñado para adaptarse incluso a los flujos de trabajo más complejos sin sacrificar velocidad, cumplimiento o resultados, Kontent.ai ofrece un ROI demostrado del 320 %. Clientes como WebMD Ignite, Elanco, PPG y la Universidad de Oxford se benefician de una mejora medible en la forma en que sus equipos crean, gestionan y distribuyen contenido, impulsando una mayor eficiencia operativa, reduciendo riesgos y acelerando el tiempo para generar valor del contenido.



Más información en kontent.ai.







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