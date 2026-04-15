Lamb Weston presenta Frenzy Fries, sus nuevas patatas fritas más caseras y extra crujientes

Frenzy Fries - LAMB WESTON

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía norteamericana amplía su oferta para restauración con una nueva propuesta de patatas fritas de corte artesanal y textura más crujiente, en línea con las expectativas de un consumidor que valora cada vez más la presentación, sabor y calidad del producto

Madrid, 15 de abril de 2026.- Los consumidores valoran cada vez más las patatas fritas con apariencia artesanal, textura crujiente y una presentación que refuerce la calidad del plato. Esta tendencia también se recoge entre los profesionales de la restauración que se enfrentan al reto de llevar a la mesa una experiencia más casera y atractiva, sin que eso complique la fluidez y eficiencia operativa en cocina, ni afecte a la calidad del servicio a sus clientes.



Para responder a esta demanda

Lamb Weston, la empresa líder norteamericana, especializada en el procesamiento y distribución de productos de patata de alta calidad desde hace 75 años, presenta Frenzy Fries, una nueva propuesta de patata frita congelada que combina corte artesanal, un exterior que conserva su textura crujiente hasta 20 minutos y un interior suave y cremoso con intenso sabor a patata.



Una de las claves de Frenzy Fries es su cobertura Stealth, una capa fina que potencia el crujiente de la patata y lo mantiene durante más tiempo sin alterar su aspecto natural ni su sabor. Además, ayuda a conservar mejor el calor y a evitar que la patata se ablande con rapidez, una ventaja especialmente interesante tanto en sala, como en delivery.



Más calidad en el plato, menos complejidad en la cocina

Las nuevas Frenzy Fries están pensadas para establecimientos con un alto volumen de actividad que buscan simplificar el trabajo en la cocina. A diferencia de la patata fresca, que requiere lavado, pelado, corte y mayor tiempo de preparación, la nueva propuesta de patatas reduce la manipulación, agiliza los procesos y facilita una mayor regularidad en el resultado final.



Esto se traduce en un servicio más ágil y organizado, así como en una mejor gestión del producto y control de costes. Además, su formato congelado, con una conservación de hasta 24 meses, permite optimizar el almacenamiento, facilitar la planificación y adaptarse a distintos modelos de restauración. Las Frenzy Fries son ideales para acompañar carnes, hamburguesas o platos para compartir, con una preparación sencilla que agiliza el servicio y ritmo en las cocinas.



Lamb Weston, el aliado de las patatas fritas desde 1950

Durante más de 75 años, Lamb Weston se ha especializado en el procesamiento y la distribución de productos de patata de alta calidad, patatas fritas, hash browns, gajos de patata y puré de patata. La compañía cuenta con más de 10.000 empleados en todo el mundo, centrados en la innovación, la calidad y la sostenibilidad en el procesamiento de patata.



Con un firme compromiso con la sostenibilidad, la compañía trabaja estrechamente con productores de patata para promover prácticas agrícolas responsables, reducir el desperdicio y minimizar su huella ambiental a lo largo de todo el proceso de producción.

Contacto

Emisor: Lamb Weston

Nombre contacto: Sheridan Comunicación

Descripción contacto: Sheridan Comunicación

Teléfono de contacto: 91 535 00 68