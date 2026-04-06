Se lanza el informe "Phoenix Star 2025 Hong Kong IPO Brand Report"

Phoenix Star 2025 Hong Kong IPO Brand Report - Phoenix

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe destaca el fuerte repunte del mercado de OPI en Hong Kong en 2025, que recuperó el liderazgo mundial en captación de fondos. Basado en un análisis multidimensional, el estudio evalúa a los principales actores del ecosistema y refuerza el papel de Hong Kong como centro financiero internacional.

Madrid, 6 de abril de 2026.- El informe "Phoenix Star 2025 Hong Kong IPO Brand Report", presentado conjuntamente por Phoenix TV y la consultora internacional de valoración de marcas Brand Finance PLC, fue publicado oficialmente el 31 de marzo durante la gala del 30.º aniversario de Phoenix TV.



El jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, asistió al evento junto a destacados representantes de distintos sectores para presenciar el lanzamiento.



En 2025, el mercado de capitales de Hong Kong logró un avance histórico. El número de nuevas cotizaciones alcanzó 119, mientras que el volumen total recaudado en ofertas públicas iniciales (OPI) ascendió a 286.900 millones de dólares de Hong Kong, lo que permitió a la ciudad recuperar el liderazgo mundial tras cuatro años.



Desde la creación de los Phoenix Star Best Listed Companies Awards en 2023, Phoenix TV ha seguido de cerca la evolución del mercado de capitales de Hong Kong. Este año, aprovechando el desempeño récord del mercado de OPI en 2025, Phoenix TV se asoció con Brand Finance para lanzar una evaluación profesional centrada específicamente en este segmento.



El análisis se basa en modelos de datos objetivos y multidimensionales, y evalúa de forma integral a los tres actores clave del ecosistema de OPI: empresas cotizadas, bancos de inversión y bancos receptores. El informe resultante incluye cuatro categorías principales de premios, destinadas a identificar a los participantes más destacados del mercado de OPI en Hong Kong.



Mejor Marca de OPI por Desempeño de Mercado



Esta evaluación abarca 115 OPI en la Bolsa de Hong Kong en 2025 (excluyendo listados por introducción).



Las puntuaciones se calcularon a partir de indicadores clave como el volumen de financiación y la rentabilidad bursátil en dos periodos distintos.



CATL (Contemporary Amperex Technology) ocupó el primer lugar, seguida por Zijin Gold International y Sany Heavy Industry.



Entre las diez principales empresas, siete cuentan con doble cotización "A+H" (en China continental y Hong Kong), lo que refleja la tendencia de las compañías líderes chinas a utilizar Hong Kong como plataforma para acelerar su expansión internacional. Esto consolida el papel de Hong Kong como principal puerta de entrada para la internacionalización de empresas chinas.



La lista incluye actores clave de la cadena de valor de los vehículos de nueva energía (NEV), como CATL, los fabricantes de automóviles Seres y Chery, y el proveedor de componentes Sanhua Intelligent Controls, lo que pone de manifiesto el fuerte atractivo del mercado hongkonés para este sector estratégico.



Marca de Excelencia Sectorial en OPI



El premio a la "Marca de Excelencia Sectorial en OPI" identifica a los líderes en segmentos específicos del mercado. La evaluación cubre cinco sectores principales: Tecnologías de la Información, Salud, Industria, Consumo Discrecional y Bienes de Consumo Básico.



Estos sectores concentraron 97 OPI, lo que representa el 84% del total analizado.



En el sector tecnológico, las empresas de conducción autónoma Pony.ai y Hesai Technology, ambas con doble cotización primaria en Hong Kong, se situaron entre las tres primeras.



En el sector sanitario, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals (con cotización A+H) lideró la clasificación. Genfleet Therapeutics, listada bajo el Capítulo 18A de las normas de cotización, también se posicionó entre las tres primeras, lo que confirma la capacidad de Hong Kong como uno de los principales centros mundiales de financiación biotecnológica directa.



Mejor Marca de Banco de Inversión en OPI



El ranking de bancos de inversión se basa en el número de proyectos y el volumen total de financiación gestionado.



Entre las cinco principales entidades, tres son instituciones chinas y dos internacionales, reflejando una estructura de "doble vía" en la que ambas destacan. Esto pone de relieve el carácter internacional y la apertura del mercado financiero de Hong Kong.



CICC (China International Capital Corporation Hong Kong Securities) ocupó el primer lugar, tanto en número de operaciones como en volumen gestionado, evidenciando la sólida presencia y capacidad de integración de recursos de las principales firmas en el mercado.



Mejor Marca de Banco Receptor en OPI



En la categoría de bancos receptores, Bank of China (Hong Kong) encabezó la clasificación por número de proyectos atendidos en 2025.



La inclusión de CMB Wing Lung Bank refleja sus ventajas en finanzas transfronterizas y conocimiento del mercado local, lo que le otorga una posición competitiva en proyectos de OPI de la nueva economía y de pequeñas y medianas empresas.



Entre las cinco principales entidades, cuatro son bancos de capital chino, lo que subraya su papel como puente clave para las empresas de China continental que buscan cotizar en Hong Kong.



La coexistencia de bancos chinos e internacionales refleja un ecosistema de servicios financieros diverso, profesional y eficiente, que sustenta el desarrollo del mercado de OPI en la ciudad.



Perspectivas



De cara al futuro, Phoenix TV continuará centrando su atención en el ecosistema de OPI de Hong Kong, proporcionando a inversores globales y empresas información de referencia a través de informes profesionales y productos de contenido diversificados.



La compañía reafirma su compromiso de apoyar a Hong Kong en la consolidación de su posición como centro financiero internacional.

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