Lanzamiento de Xerppa Central Report: difusión eficiente de informes Power BI sin desarrollos técnicos

Xerppa Central Report es el nuevo portal plug & play desarrollado por Xerppa para optimizar la forma en que las organizaciones gestionan, acceden y difunden sus informes Power BI. El sistema ofrece un espacio único y personalizable que centraliza los informes sin desarrollos técnicos adicionales y con control de accesos seguro

España, 28 de octubre.- Xerppa anuncia el lanzamiento oficial de Xerppa Central Report, una solución plug & play orientada a optimizar la gestión de informes Power BI en las organizaciones. El sistema ha sido concebido para simplificar y automatizar el acceso a la información clave, centralizando todos los informes en un único portal personalizable según la identidad corporativa de cada empresa, incluyendo marca, colores y dominio propio.



El funcionamiento de Xerppa Central Report no requiere desarrollos técnicos y se conecta directamente con Power BI. Su entorno visual es intuitivo, escalable y eficiente, facilitando el uso por parte de todo tipo de usuarios.



Principales características:



• Centralización total de informes Power BI



• Creación de aplicaciones de informes avanzada



• Integración plug & play sin complejidad técnica



• Control de accesos granular y seguro



• Experiencia visual validada por Microsoft



• Compatibilidad con el ecosistema Xerppa y otros productos



• Documentación y opciones de personalización adaptadas a cada negocio





Xerppa Central Report impulsa la cultura del dato en las organizaciones, contribuyendo a una mayor confianza en la toma de decisiones, al aumento de la productividad y a la optimización de procesos. Los resultados obtenidos en las primeras implantaciones reflejan mejoras en eficiencia operativa, reducción de costes de soporte IT y una mayor agilidad en la toma de decisiones.



A diferencia de otras soluciones del catálogo de Xerppa, como Xerppa for Finance Insight o Multilevel Matrix by Xerppa, esta herramienta está orientada a favorecer la adopción de la cultura data-driven, ofreciendo a las empresas la posibilidad de gestionar la visualización y el control de sus datos bajo su propia identidad corporativa.



El plan de desarrollo de Xerppa Central Report contempla la incorporación de inteligencia artificial generativa y copilots inteligentes, así como nuevos módulos enfocados en la experiencia de usuario, la escalabilidad y la automatización de procesos.



Xerppa Central Report se encuentra disponible en la AppSource de Microsoft, en el Club Power Platform powered by Xerppa y mediante acceso directo al portal oficial.



Más información disponible en la web corporativa de Xerppa.







