La Ley ‘Crea y Crece’ afina su reglamento con la apertura de una consulta pública

Pagero defiende que la Ley 'Crea y Crece' debe ser entendida como "una oportunidad y no una obligación"

La Ley ‘Crea y Crece’ obliga al intercambio de facturas electrónicas entre empresas

Serán obligatorias en la primavera de 2024 para empresas y autónomos que facturen más de 8 millones y para las demás en la primavera de 2025

Cerbilla (Pagero) defiende que debe verse como ”una oportunidad para agilizar los negocios”

Supone ventajas como: ahorro de costes y lucha contra la morosidad

Madrid, 10 de marzo. – El Gobierno ha abierto a consulta pública la Ley de ‘Crea y Crece’, por la que se obliga a las empresas a intercambiar las facturas de forma electrónica. Los ciudadanos podrán trasladar al Ejecutivo hasta el 22 de marzo sus observaciones y comentarios con respecto a esta nueva norma.

La Ley, en vigor desde septiembre de 2022, pretende según el Ministerio de Economía, impulsar la creación de empresas, facilitar su crecimiento y generalizar el uso de la factura electrónica para así luchar contra la morosidad y los plazos de pago abusivos a proveedores. Representantes del Ministerio también han destacado que no es aconsejable demorar la implantación de una solución de facturación electrónica y que debe hacerse cuanto antes.

En esta misma línea se ha expresado la Regional Manager de Pagero, Ana Cerbilla, que ha destacado que según la experiencia global de la compañía saben que “cuando llega una nueva normativa, las empresas retrasan la adopción de soluciones para cumplir con los requerimientos gubernamentales por la inversión que conlleva y la gestión de cambio”. Pero, según su opinión este planteamiento no es el correcto porque “la transición a las facturas electrónicas no debe verse como una obligación, sino como una oportunidad de agilizar, hacer el negocio más eficiente y optimizar recursos. Si trae muchos aspectos positivos, ¿por qué no hacerlo ya?”, ha añadido Cerbilla.

Motivos para convertir la facturación electrónica en una oportunidad

Las facturas electrónicas suponen numerosas ventajas para las empresas. En primer lugar, son un método eficaz para luchar contra la morosidad y la extensión de plazos de pago abusivos que utilizan algunas empresas con sus proveedores, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El motivo es que la transacción pasa a estar dotada de mayor transparencia porque se hace a través de una plataforma que hace de intermediaria y los datos pueden ser monitorizados por la Administración, que actuará si detecta que la dimensión del problema de retrasos en los pagos se dispara.

En segundo lugar, la facturación electrónica se traduce en un ahorro eventual de costes para las compañías porque su implementación supone una inversión baja y simplifica el trabajo.

Por último, las facturas electrónicas contribuyen a monitorizar el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial, lo que amplía la transparencia. Esto se traduce en que las empresas pueden obtener datos del Observatorio Estatal de la Morosidad sobre las compañías que peor pagan a sus proveedores, según ha detallado el Ministerio. Además, la nueva Ley ‘Crea y Crece’, gracias a las facturas electrónicas, facilita la posibilidad de obtener información sobre el porcentaje de facturas que las empresas pagan en plazo.

La facturación electrónica tiene ya una fuerte penetración en determinados sectores como el de gran consumo, automóvil o suministros sanitarios, pero su presencia en otras áreas de negocio es aún minoritaria. Pero su avance es “inexorable” y no se va a parar. Países como Italia la tienen asentada y la Comisión Europea está dando pasos en esta misma línea. Por este motivo, es recomendable implementar plataformas como Pagero para sumarse cuanto antes al avance que suponen las facturas electrónicas.

Pagero

Es la compañía líder en temas de facturación electrónica a nivel mundial. Para ello, ofrece una Red Inteligente de Negocios que conecta a compradores y vendedores para un intercambio automatizado, seguro y conforme a las regulaciones de órdenes de compra, facturas, instrucciones de pago y otros documentos comerciales. Con una red abierta basada en la nube y una amplia variedad de aplicaciones de valor añadido, Pagero ayuda a las empresas a optimizar sus procesos de gestión de pedidos (O2C) y de compra (P2P), generando información comercial precisa y confiable para que sea aprovechada al máximo. Todo esto independientemente de la ubicación geográfica, la industria, el tamaño o los sistemas utilizados

