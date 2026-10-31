Ley de Segunda Oportunidad: 104.827 € cancelados a una mujer en Barcelona por Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de octubre de 2026.- Todo nuestro esfuerzo es porque creemos que podemos cambiar la vida de las personas. Esta filosofía inspira el trabajo de Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, que ha conseguido cancelar 104.827 euros a una mujer de Barcelona (Barcelona, Cataluña).

La afectada ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) tras atravesar años de dificultades económicas relacionadas con graves problemas de salud y una progresiva reducción de los ingresos familiares.

Un proyecto familiar que las dificultades de salud pusieron a prueba

La historia comenzó en 2009, cuando la mujer llegó a España con un contrato de trabajo. En marzo de 2011 consiguió reagrupar a su marido y a sus dos hijas, un paso importante para la familia que también implicó numerosos desembolsos. La entrada de la vivienda de alquiler, los billetes de avión, la compra de mobiliario, electrodomésticos, ropa y un vehículo familiar hicieron necesario solicitar préstamos personales y utilizar tarjetas de crédito.

Según detallan los abogados de Repara tu Deuda, durante los primeros años el matrimonio pudo cumplir regularmente con sus obligaciones financieras. La situación cambió en agosto de 2014, cuando el marido sufrió un infarto que requirió una operación de corazón abierto con cuatro bypass. Las secuelas le impidieron continuar trabajando y le fue reconocida una discapacidad del 33%. Desde entonces, recibió ayudas económicas ocasionales de familiares residentes en Perú, aunque estas dejaron de llegar durante la pandemia.

La mujer continuó trabajando en distintas empresas del sector servicios para sostener la economía doméstica. Sin embargo, las sucesivas reducciones de jornada y las bajas médicas por hernias lumbares y cervicales afectaron considerablemente a sus ingresos. Más adelante, una baja prolongada por depresión grave complicó todavía más su situación laboral. A estas circunstancias se suma una discapacidad reconocida del 35%.

Así, unos préstamos que inicialmente podían afrontar se convirtieron en una carga cada vez más difícil de sostener. La pérdida de ingresos del marido, las limitaciones laborales de la mujer y la desaparición de la ayuda familiar terminaron debilitando la capacidad económica del hogar.

Repara tu Deuda comenzó su actividad en septiembre de 2015 con el objetivo de facilitar el acceso a la Ley de Segunda Oportunidad. Desde entonces, ha acompañado a más de 154.000 clientes, ofreciendo asesoramiento especializado a particulares y autónomos que necesitan comprobar si pueden acogerse a este mecanismo legal.

La labor del despacho también se refleja en las numerosas opiniones favorables de quienes han confiado en sus profesionales. La cercanía en el trato, la atención a las dudas y el seguimiento de los procedimientos figuran entre los aspectos más apreciados. Estas valoraciones muestran que, junto al resultado jurídico, los clientes conceden especial importancia a contar con orientación durante una etapa de incertidumbre económica.

Para esta mujer de Barcelona, la resolución permite cerrar una etapa marcada por circunstancias familiares especialmente difíciles. La intervención de abogados especializados ha sido decisiva para encontrar una salida legal a las deudas y recuperar la posibilidad de planificar el futuro con mayor tranquilidad.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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