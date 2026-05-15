Livum Real Estate consolida su crecimiento en la zona alta como inmobiliaria boutique en Barcelona - Livum Real Estate

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 15 de mayo de 2026.- El mercado residencial de Barcelona atraviesa una etapa marcada por la elevada demanda, la escasez de oferta y un escenario regulatorio cambiante que obliga a las compañías del sector a adaptarse constantemente. En este entorno, la diferenciación se ha convertido en un factor decisivo, especialmente dentro del segmento de media y alta gama, donde la especialización y la capacidad de asesoramiento adquieren un peso cada vez mayor. Livum Real Estate™ ha desarrollado su actividad precisamente bajo este enfoque, consolidando su presencia como inmobiliaria en Barcelona especializada en la gestión de activos residenciales y patrimoniales en la zona alta de la ciudad.

Un modelo boutique basado en especialización y atención personalizada

Fundada por Rubén Díaz en 2017, Livum Real Estate™ ha orientado su crecimiento hacia un modelo inmobiliario boutique centrado en la cercanía, la discreción y el conocimiento específico de cada operación. La compañía trabaja en áreas como la compraventa, el alquiler y la administración de patrimonio inmobiliario, prestando servicio tanto a particulares como a patrimoniales y grupos inversores.

La actividad de la firma se concentra principalmente en activos de media y alta gama, un segmento donde la experiencia comercial y la capacidad de negociación resultan especialmente relevantes. Este posicionamiento ha permitido a la empresa ganar presencia dentro de la zona alta de Barcelona, desarrollando una propuesta adaptada a perfiles de cliente que buscan un acompañamiento más personalizado y especializado.

La evolución del mercado inmobiliario en la ciudad también ha incrementado la necesidad de asesoramiento profesional. La incertidumbre regulatoria y la reducción de producto disponible han generado un entorno más complejo tanto para propietarios como para compradores e inversores, impulsando la demanda de servicios inmobiliarios con mayor capacidad de análisis y adaptación.

Innovación tecnológica y visión de futuro en el sector inmobiliario

Uno de los elementos diferenciales en la trayectoria de Livum Real Estate™ ha sido su apuesta temprana por la incorporación de tecnología aplicada al proceso comercial. La compañía fue una de las primeras inmobiliarias de España en ofrecer todos sus inmuebles mediante tecnología 3D, una herramienta que permitió mejorar la visualización de las propiedades y agilizar la toma de decisiones durante el proceso de compra o alquiler.

La firma también impulsó una tienda online inmobiliaria, incorporando un modelo innovador en un momento en el que gran parte del sector mantenía estructuras tradicionales. Esta visión orientada a la innovación se complementa con una estrategia activa en redes sociales, donde la compañía mantiene una comunicación constante y cercana con su entorno.

Con casi una década de trayectoria, Livum Real Estate™ continúa desarrollando un modelo centrado en la especialización y la atención al detalle. La compañía afronta los próximos años con el objetivo de seguir creciendo sin perder la esencia de una inmobiliaria boutique, consolidando una forma de trabajo basada en la experiencia del cliente y la adaptación constante a la evolución del mercado residencial en Barcelona.

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