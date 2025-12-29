Loar Holdings Inc. anunció la finalización de la adquisición de LMB Fans & Motors

Logo de Loar Group - Loar Group

Madrid, 29 de diciembre de 2025.-

Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) ("Loar", "nosotros", "nuestro" o "la Compañía") anuncia hoy la finalización de su adquisición de LMB Fans & Motors ("LMB") por un importe de 367 millones de euros, más la asunción de deuda, pagada en efectivo al cierre.



Fundada hace más de 60 años, LMB es un líder mundial en el diseño y la fabricación de ventiladores y motores personalizados de alto rendimiento. Con décadas de experiencia y casi el 100 % de sus ingresos procedentes de diseños propios, LMB ofrece más de 2.000 productos únicos, incluyendo ventiladores, sopladores, motores y máquinas rotativas especializadas. Sus ventiladores y motores sin escobillas se utilizan ampliamente en plataformas aeroespaciales y de defensa. LMB cuenta con más de 75 empleados en todo el mundo, incluidos los de su sede y su planta de fabricación en Malemort-sur-Corrèze, Francia.



La transacción se completó tras la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme al procedimiento de control de la inversión extranjera directa francesa. Loar prevé que LMB genere aproximadamente 60 millones de dólares en ingresos y 30 millones de dólares en EBITDA ajustado para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2026.



"Estamos encantados de dar la bienvenida oficial a LMB a la familia Loar", declaró Dirkson Charles, director ejecutivo y copresidente ejecutivo del Consejo de Administración de Loar. "LMB se alinea perfectamente con nuestra estrategia de combinar capacidades exclusivas y especializadas para atender tanto a nuestros clientes de equipos originales como de posventa. Creemos que la cultura de innovación de LMB, combinada con los amplios recursos de Loar, impulsará el crecimiento conjunto", añadió.



Acerca de Loar Holdings Inc.



Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa de nicho, esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones con importantes fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas de primer nivel de todo el mundo.



Uso de información no conforme a los PCGA



El EBITDA Ajustado es una medida financiera no conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), proporcionada con carácter prospectivo para LMB y se basa en las estimaciones, suposiciones y proyecciones de la dirección. No se presenta ninguna conciliación con las medidas financieras más directamente comparables, calculadas y presentadas de acuerdo con los PCGA, ya que hacerlo podría ser engañoso e impráctico, dada la dificultad de proyectar partidas transaccionales y otras partidas operativas no esenciales impulsadas por eventos en cualquier período futuro. Sin embargo, la magnitud de estas partidas puede ser significativa.



Esta medida financiera no conforme a los PCGA se proporciona únicamente con fines ilustrativos y no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de las medidas comparables conforme a los PCGA. Existen limitaciones a las medidas financieras no conforme a los PCGA, ya que no se elaboran de conformidad con los PCGA y podrían no ser comparables con medidas de denominación similar de otras empresas. La Compañía advierte que no se debe confiar indebidamente en esta medida financiera no conforme a los PCGA.







